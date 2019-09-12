孩之宝推出《Ms. Monopoly》——《地产大亨》特许经营产品中首款向女性先锋致敬的游戏

罗得岛州波塔基特--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--孩之宝公司(Hasbro, Inc.)今天将推出《地产大亨》(Monopoly)特许经营产品中首款向女性先锋致敬的游戏《Ms. Monopoly》。《Ms. Monopoly》游戏意味着这一特许经营产品有史以来第一次有一位新人物形象登上游戏封面——男版Monopoly是一位房地产大亨，而女版Monopoly则是一位致力于投资女性创业者的倡导者。

《Ms. Monopoly》将目光集中在那些挑战现状的女性身上，意在鼓舞每一个人——无论老幼。为了表示庆祝，孩之宝给几位年轻的女性发明者和创业者带来惊喜，给予她们应得的奖励，以此来代替赢取的“大富翁”游戏币——孩之宝提供约20,580美元的真金白银来激发她们的创新精神并推进其项目——这恰恰是游戏中“大富翁”奖金的金额。可点击这里收看她们对这一惊喜做出的反应。所有这些年轻的发明者都有着截然不同的背景，但却拥有同一个目标——用她们的发明造福他人。

来自康涅狄格州的16岁女孩Sophia Wang发明了一种能够在沉洞出现前对沉洞进行探测的装置，经过两年的努力，她的原型的精确率现已达到93%。她希望申请专利，并交由佛罗里达州容易出现沉洞的社区使用。

来自丹佛的13岁女孩Gitanjali Rao想出了一种发明，能够帮助检测饮用水中的铅，这样，人们便能够自行进行测试，并更快获得结果。她的目标是创造一种价格低、使用简便的便携式装置，这样世界各地的人们都能够使用它。

来自爱尔兰的16岁女孩Ava Canney发明了一种分光计，能够测量糖果和苏打食品中的染剂含量。在学习了我们食品中添加剂的有害影响之后，Ava希望帮助人们对于身体摄入的毒素做出明智的决定。

孩之宝全球品牌战略和营销高级总监Jen Boswinkel表示：“通过推出《Ms. Monopoly》以及向这些年轻的女士提供资金用以投资她们未来的项目，我们希望对广大女性过去以及在今后的每一天为我们社会所做出的诸多贡献表示认可和致敬。”

《Ms. Monopoly》将于9月中旬上架，它为这个特许经营产品赋予了新的意义——地产为广大女性在历史上所做出的种种突破性发明和创新所替代，玩家不再建楼，而是要建立商业总部。从WiFi等发明到巧克力豆曲奇、太阳能加热和现代塑身内衣，无论是科学进步抑或日常配饰，《Ms. Monopoly》为女性所创造的一切而喝彩。

《Ms. Monopoly》也是第一款女士收入高于男士的游戏——游戏中的颠覆性变化使女士们拥有通常男士才享有的优势。尽管如此，如果男士们处理得当，也能够赚得更多的钱。

《Ms. Monopoly》现可在沃尔玛(Walmart)预订，并将从2019年9月起在全美及全球某些国家的大部分大型零售商处有售，建议零售价为19.99美元。

关于孩之宝

孩之宝(NASDAQ: HAS)是一家全球性的游戏和娱乐公司，致力于打造全球最佳娱乐体验，从玩具和游戏，到电视、电影、数字游戏和消费产品，孩之宝为其受众提供各种途径感受其经典品牌的魅力，其中包括NERF、小马宝莉(MY LITTLE PONY)、变形金刚(TRANSFORMERS)、培乐多(PLAY-DOH)、地产大亨、淘气宝贝(BABY ALIVE)、MAGIC: THE GATHERING和POWER RANGERS，以及知名合作品牌。借助其娱乐厂牌Allspark Pictures和Allspark Animation，公司通过在各大屏幕的生动故事叙述和内容在全球构建品牌。孩之宝致力于通过企业社会责任和慈善，为儿童及其家人创造一个更加美好的世界。孩之宝在《CR Magazine》评选出的2019年100名最佳企业公民(100 Best Corporate Citizens)榜单中名列第13位，并在过去八年一直被道德村协会(Ethisphere Institute)评为“全球最具道德企业”(World’s Most Ethical Companies®)之一。垂询详情，请访问www.hasbro.com，并在Twitter (@Hasbro)和Instagram (@Hasbro)上关注我们。

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