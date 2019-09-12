翰森製藥和Atomwise啟動多項治療領域的人工智慧藥物發現策略性合作

上海和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--中國首屈一指的生物製藥公司翰森製藥集團有限公司（Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited，「翰森製藥」）和藥物發現人工智慧(AI)領域的領導者Atomwise, Inc. (“Atomwise”)宣佈合作設計和發現潛在的候選藥物，涉及多項治療領域最多11個未揭露的標靶蛋白質。

Atomwise和翰森製藥的科學團隊將在這些專案中密切合作。互補性專長和科技的組合有望大幅增進成功並壓縮藥物發現和臨床開發的時間表。

翰森製藥子公司江蘇翰森製藥集團有限公司(Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.)總裁呂愛鋒博士表示：「翰森製藥致力於採用AI技術進行創新和研製腫瘤和其他治療領域多元化小分子產品線，Atomwise是翰森製藥的合適夥伴。我們對Atomwise的AI平臺、能力和團隊的印象非常深刻，我們相信，雙方攜手合作，將有絕佳的機會來開發同類首創和同類最佳治療藥物。」

Atomwise執行長Abraham Heifets博士表示：「與中國首屈一指的生物製藥公司翰森製藥合作，我們感到十分振奮。翰森製藥與我們都有強大的創新承諾和在全球為病患健康帶來影響的共同使命。」

Atomwise結構型藥物設計的世界級AI平臺將指導偶然發現(hit discovery)、偶然發現至先導化合物的甄選(hit-to-lead selection)和先導化合物最佳化的努力。翰森製藥將致力於生物學檢測和藥物化學，以及引領後續的臨床前和臨床開發活動。

按照合作條款，Atomwise將獲得未揭露的科技使用費、選擇權行權費、版權費以及分包授權或此次合作衍生資產銷售產生的收入。根據小分子藥物的歷史平均營業額，與Atomwise此次交易的專案全部成功的潛在總價值可能超越潛在暢銷藥物。翰森製藥將獲得所有領域和地域的開發和商業化權益費。

關於翰森製藥

翰森製藥(3692:HK)是中國首屈一指的生物製藥公司，致力於發現和開發改變命運的藥品，以幫助病患戰勝嚴重疾病和障礙，公司員工約8,900人。翰森成立於1995年，擁有全面整合的研發、製造和商業化能力，支援在中樞神經系統(CNS)、腫瘤、抗感染和糖尿病等領域的領先地位。翰森擁有約1,400位研發專業人員，按2011年以來新藥送審進行臨床開發的新分子品種計，翰森的創新在中國所有生物科技和製藥公司中排名第二。翰森製藥的2018年營業額約11億美元，同期年成長率為25%。欲瞭解更多資訊，請造訪www.hspharm.com。

關於Atomwise

Atomwise, Inc.發明首款用於結構型小分子藥物發現的深度學習AI技術。Atomwise成立於2012年，目前與部分全世界最大型製藥和農化公司以及19個國家的100多所大學和醫院合作，每年執行數百項專案。Atomwise從主要創投公司籌集了超過5000萬美元來支援其AI技術的開發和應用。

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