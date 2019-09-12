翰森制药和Atomwise启动多项治疗领域的人工智能药物发现战略合作

上海和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--中国领先的生物制药公司翰森制药集团有限公司（Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited，“翰森制药”）和药物发现人工智能(AI)领域的领先者Atomwise, Inc. (“Atomwise”)宣布合作设计和发现潜在的候选药物，涉及多项治疗领域最多11个未披露的靶蛋白。

Atomwise和翰森制药的科学团队将在这些项目中密切合作。互补性专长和技术的组合有望大幅增进成功并压缩药物发现和临床开发的时间表。

翰森制药子公司江苏翰森制药集团有限公司(Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.)总裁吕爱锋博士表示：“翰森制药致力于采用AI技术进行创新和研制肿瘤和其他治疗领域多元化小分子产品管线，Atomwise是翰森制药的合适伙伴。我们对Atomwise的AI平台、能力和团队印象非常深刻，我们相信，双方联手后，将有绝佳的机会来开发同类首创和同类最佳治疗药物。”

Atomwise首席执行官Abraham Heifets博士表示：“与中国领先的生物制药公司翰森制药合作，我们感到十分振奋。翰森制药与我们有共同的强烈的创新承诺和在全球为患者健康带来影响的共同使命。”

Atomwise基于结构的药物设计的世界级AI平台将指导偶然发现(hit discovery)、偶然发现至先导化合物的甄选(hit-to-lead selection)和先导化合物优化的努力。翰森制药将致力于生物学检测和药物化学，以及引领后续的临床前和临床开发活动。

按照合作条款，Atomwise将获得未披露的技术转让费、期权行权费、版权费以及基于分包授权或此次合作衍生资产销售的收入。根据小分子药物的历史平均营业额，与Atomwise的此次交易的项目取得全数成功的潜在价值总额可能超越潜在畅销药物。翰森制药将获得所有领域和地域的开发和商业化权益费。

关于翰森制药

翰森制药(3692:HK)是中国领先的生物制药公司，致力于发现和开发改变命运的药品，以帮助患者战胜严重疾病和障碍，公司员工约8,900人。翰森成立于1995年，拥有全方位一体化的研发、制造和商业化功能，支持中枢神经系统(CNS)、肿瘤、抗感染和糖尿病等领域的领先地位。翰森拥有约1,400位研发专业人员，按2011年以来新药报批进行临床开发的新分子品种计，翰森的创新在中国所有生物技术和药企中排名第二。翰森制药的2018年营业额约11亿美元，同期年增长率为25%。欲了解更多信息，请访问www.hspharm.com。

关于Atomwise

Atomwise, Inc.发明首款用于基于结构的小分子药物发现的深度学习AI技术。Atomwise成立于2012年，目前与部分世界最大的制药和农化公司以及19个国家100多所大学和医院合作，每年开展数百个项目。Atomwise从领先的风投公司筹集了超过5000万美元来支持其AI技术的开发和应用。

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