EOS imaging et le Groupe Vidi signent un accord de partenariat et annoncent l’installation d’un 10ème système EOS® dans le réseau VIDI

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 – EOSI- Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et des données pour l'orthopédie, et le Groupe Vidi, premier groupe national d’imagerie médicale en France, annoncent aujourd’hui l’installation du 10ème système EOS dans le groupe VIDI et la signature d’un accord de partenariat afin de faire bénéficier l’ensemble des centres du Groupe des solutions EOS.

Le 10ème système EOS dans le groupe VIDI a été installé au Centre de Radiologie Paul Souday au Havre, un des centres d’imagerie du Groupe Radiologie Havrais (GRH). EOS imaging et le Groupe Vidi dédient leurs efforts à l’amélioration des soins aux patients en proposant les dernières innovations en matière de bénéfice clinique et d'excellence des soins : l’imagerie 2D / 3D EOS permet aux médecins de prendre des décisions de traitement plus éclairées pour leurs patients tout en s’appuyant sur le principe de réduction de dose ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Avec ce partenariat, le groupe VIDI proposera désormais le système d'imagerie bi-plan basse dose d'EOS imaging, ainsi que son logiciel de modélisation 3D et ses outils de planification chirurgicale en ligne.

"Notre 10e installation du système EOS nous permet de continuer à proposer à nos patients la dernière innovation en radiologie à faible dose pour la prise en charge des pathologies du rachis et des membres inférieurs, notamment la scoliose chez les enfants et les adolescents, le rachis dégénératif de l’adulte, la chirurgie de la hanche et du genou. Le système EOS est devenu un standard de soins en matière de chirurgie orthopédique et ostéo-articulaire. Il nous fournit des informations cliniques essentielles pour optimiser le diagnostic, élaborer un plan thérapeutique avancé et contrôler les traitements orthopédiques", explique le Dr Verzaux, radiologiste au GRH et Directeur Général du Groupe Vidi.

"Nous avons été très impressionnés par les performances et les bénéfices cliniques des systèmes EOS. Cette 10e installation d'EOS reflète la mission de notre groupe, qui est l'amélioration continue de la qualité des soins aux patients et l'optimisation des traitements en investissant dans les dernières technologies pour les radiologues", a ajouté Amélie Libessart, Directrice Générale du Groupe Vidi.

"Cette installation montre la forte utilisation de nos solutions innovantes dans le réseau de centres de radiologie Vidi. Nous sommes fiers d’avoir une alliance renforcée avec un leader du secteur qui partage notre ambition commune d'améliorer la qualité des soins et les résultats pour les patients grâce à nos solutions uniques d'imagerie à basse dose et de planification spécifique aux patients", a conclu Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging.

A propos du Groupe Vidi

Le Groupe Vidi est un groupe pionnier dans la radiologie libérale française. Par son indépendance, il défend un projet médical au profit de la qualité des soins pour tous les patients. En construisant un réseau national, il facilite l’accès à des diagnostics et des soins d’excellence ainsi qu’à des radiologues surspécialisés dans tous les domaines de compétences, partout en France.

Les 40 centres de radiologie du Groupe Vidi implantés sur l’ensemble du territoire rassemblent près de 700 radiologues. Tous sont mobilisés pour pratiquer les examens d’imagerie médicale les plus pertinents et performants dans toutes les spécialités et sur tout leur parcours de soins, du dépistage à l’interventionnel, du diagnostic aux soins.

Les radiologues du Groupe Vidi partagent des valeurs de responsabilité, d’engagement, d’accessibilité et de relation humaine.

Pour plus d'informations, www.groupe-vidi.fr

A propos d'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale.

EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 300 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'1 million d'examens par an. Au cours de l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 M€. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes.

Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging a été choisi pour faire partie du nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 sociétés françaises cotées sur Euronext et Alternext à Paris.

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI