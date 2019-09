Justin Griggs, SVP of Product, discusses the secret sauce of TSYS' new Authentication Platform

COLUMBUS, Ga.--(BUSINESS WIRE)--TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag een nieuw authenticatieproduct aangekondigd dat een ongekende real-time verificatie van klantidentiteiten biedt. Het nieuwe aanbod, het TSYS Authenticatie PlatformSM, is gebaseerd op klantervaringsgegevens die zijn verzameld van directe contactpunten voor kaarthouders en wordt geïntegreerd in de bestaande authenticatiesystemen van TSYS-cliënten. TSYS Authenticatie Platform is beschikbaar in Europa en zal in 2020 in Noord-Amerika worden gelanceerd.

Het nieuwe product is ontworpen om te controleren of een persoon is wie hij of zij beweert te zijn, waarbij het aantal aanvragen, transacties en overnamefraude wordt verminderd en tegelijkertijd een frictieloze klantervaring wordt geboden. Het is effectief in het bestrijden van kunstmatige identiteitsfraude, omdat het niet afhankelijk is van gerapporteerde gegevens, wat inherent leidt tot een inefficiënte vertraging in het verificatieproces.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.