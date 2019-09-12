日本料理學院推出擁有精彩內容及電子學習計畫的網站japanese-cuisine.com以在海外推廣日本料理

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--日本料理學院(Japanese Culinary Academy)（位址：京都府；院長：Yoshihiro Murata；網址：https://culinary-academy.jp/english）已與Blue Magic, Inc.（總部：東京；執行長：Yukiko Akimoto；網址：https://bluemagic.co.jp/）合作創建電子學習計畫，教授有關正宗日本料理的文化和技藝。2019年7月12日開始在全球提供服務。

目前，日本料理風靡全球，無論所到何處，日式餐廳的數量激增。如今全球有超過12萬家日式餐廳。

日本料理學院派遣講師為全球舉辦的日本料理講座提供指導，這是該學院為了讓全世界瞭解日本料理精髓的其中一項工作。此外，該學院還接受在日本學習日本料理的海外學生，並出版英文版及其他語言版本的日本料理系列期刊，亦舉辦各種其他活動。

日本料理學院是經由日本省廳認證的組織，符合日本農林水產省於2016年4月1日制定的《日本料理烹飪技能國際認證指南》(Guidelines for Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries)之界定，學院推出 japanese-cuisine.com電子學習計畫，可隨時在世界各地合理地教授有關日本料理的文化和技藝，涵蓋獲得《指南》中「青銅認證」所要求的知識和技能。

網址：https://japanese-cuisine.com.

日本料理學院希望為此計畫打造精彩內容，從而在全球大力推廣日本料理。作為此舉的銷售機構，Blue Magic, Inc.正尋求銷售合作夥伴以擴大推廣範圍。

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