日本料理学院推出拥有精彩内容及电子学习计划的网站japanese-cuisine.com以在海外推广日本料理

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--日本料理学院(Japanese Culinary Academy)（地址：京都府；院长：Yoshihiro Murata；网址：https://culinary-academy.jp/english）已联手Blue Magic, Inc.（总部：东京；首席执行官：Yukiko Akimoto；网址：https://bluemagic.co.jp/）创建一个电子学习计划，教授有关正宗日本料理的文化和技艺。服务于2019年7月12日在全球启动。

目前，日本料理风靡全球，无论所到何处，日式餐厅的数量激增。现如今全球有超过12万家日式餐厅。

作为让世界了解日本料理精髓的其中一项工作，日本料理学院派遣导师为全球举办的日本料理讲座提供指导。此外，该学院还接受在日本学习日本料理的海外学生，并出版了英语及其他语言版本的日本料理系列期刊，亦举办各种其他活动。

日本料理学院是一家经由日本省厅认证的组织，符合日本农林水产省2016年4月1日制定的《日本料理烹饪技能国际认证指南》(Guidelines for Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries)之界定，学院推出 japanese-cuisine.com电子学习计划，可随时在世界各地合理地教授有关日本料理的文化和技艺，涵盖获得《指南》中“青铜认证”所要求的知识和技能。

网址：https://japanese-cuisine.com.

日本料理学院希望为此计划打造精彩内容，从而在全球大力推广日本料理。作为此举的销售机构，Blue Magic, Inc.正寻求销售合作伙伴以扩大推广范围。

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