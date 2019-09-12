隨著Blackfoot對其基礎架構進行現代化改造，其最終選擇ExaGrid為其提供備份儲存產品

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智慧超融合備份儲存裝置領域的領導廠商ExaGrid®今日宣布，Blackfoot Communications利用ExaGrid的磁碟型備份系統來提高備份效能，同時簡化其備份環境管理。此外，Blackfoot還能夠保留其對現有應用程式和流程的投資，因為ExaGrid支援各種備份應用程式和公用程式。

Blackfoot Communications總部位於蒙大拿州密蘇拉，是太平洋西北地方商業語音、資料、雲端和IT服務的首選合作夥伴。此外，Blackfoot還在西蒙大拿州和東愛達荷州提供住宅電話和寬頻網路服務。

多年來，Blackfoot的IT員工一直使用多種備份解決方案，以跟上技術變化，包括磁帶櫃、磁碟附加儲存裝置和重複資料刪除應用裝置。在將其基礎架構虛擬化之後，該公司便將其備份應用程式轉向Veeam® Backup & Replication™。Blackfoot資深系統管理員Mike Hanson表示：「我們以前的解決方案不支援Veeam的合成完全備份或即時還原，於是我決定尋找更好的方案。經過一番研究後，我知道了ExaGrid，並聯絡我的經銷商安排了幾次通話。我們大約一年前安裝了ExaGrid，它改變了我的生活！」

由於Blackfoot將Veeam與ExaGrid配合使用，IT人員可以更充分地利用Veeam的功能，例如每週合成完全備份、SureBackup™驗證和Instant VM Recovery®，以及內建於ExaGrid系統的Veeam Accelerated Data Mover。Hanson表示：「早上上班時，我會查看電子郵件並登入Veeam控制台。我只需要兩分鐘來核實我的備份情況，然後繼續一天的工作。它確實改變了我們的業務推動方式。」

ExaGrid與Veeam的獨特整合提升了備份效能。Hanson發現，使用ExaGrid可以輕鬆備份Blackfoot的資料。他表示：「完全備份對我們系統的影響已從30小時減少到3.5小時。ExaGrid能夠在應用裝置內透過Veeam的Accelerated Data Mover建立合成完全備份，將對我們的生產基礎架構的影響降至最小。合成完全備份本身需要大約9小時，但在增量（需要三個半小時）後，我們的系統可以自由地執行其他任務，因此它對我們的環境產生了巨大影響。至於ExaGrid使用方面，我最喜歡的是它的簡單性。它與我的備份解決方案完美融合，且系統能夠自行執行。它讓我重新擁有週末時光。」

通過ExaGrid獨特的緩衝區和應用裝置內整合的Veeam Data Mover，備份可以寫為Veeam-to-Veeam而不是Veeam-to-CIFS，從而使備份效能提高30%。ExaGrid是市面上唯一提供這種增強效能的產品。由於ExaGrid整合了Veeam Data Mover，因此能夠以比任何其他解決方案快六倍的速度建立Veeam合成完全備份。ExaGrid以非重複資料刪除形式將最新的Veeam備份儲存在其緩衝區，在每台ExaGrid應用裝置上執行Veeam Data Mover，並在每台應用裝置中以水平擴充架構形式配置處理器。這種緩衝區、Veeam Data Mover和水平擴充計算的組合，可提供快於市面上任何其他解決方案或組態的Veeam合成完全備份。

閱讀完整的Blackfoot Communications成功案例，瞭解更多關於該公司使用ExaGrid的經驗。

ExaGrid發布的客戶成功案例和企業案例數量超過360個，超過了該領域所有其他供應商的案例總和。這些案例彰顯出客戶對ExaGrid獨特架構方法、差異化產品及無與倫比的客戶支援的滿意程度。

關於ExaGrid

ExaGrid致力於提供智慧超融合備份儲存裝置，該儲存裝置搭載重複資料刪除技術，配備獨特的緩衝區並採用水平擴充架構。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。其水平擴充架構在單一水平擴充系統中整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，可避免代價昂貴的全面式大規模升級。敬請造訪我們的網站exagrid.com或者在LinkedIn上與我們聯絡。請瀏覽我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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