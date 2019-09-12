随着Blackfoot对其基础设施进行现代化改造，其最终选择ExaGrid为其提供备份存储产品

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能超融合备份存储器领域的领先供应商ExaGrid®今日宣布，Blackfoot Communications利用ExaGrid基于磁盘的备份系统来提高备份性能，同时简化其备份环境管理。此外，Blackfoot还能够保留其对现有应用程序和流程的投资，因为ExaGrid支持各种备份应用程序和实用程序。

Blackfoot Communications总部位于蒙大拿州米苏拉，是太平洋西北地区商业语音、数据、云和IT服务的首选合作伙伴。此外，Blackfoot还在西蒙大拿州和东爱达荷州提供住宅电话和宽带互联网服务。

多年来，Blackfoot的IT员工一直使用多种备份解决方案，以跟上技术变化，包括磁带库、磁盘连接存储和重复数据删除设备。在将其基础设施虚拟化之后，该公司便将其备份应用程序转向Veeam® Backup & Replication™。Blackfoot高级系统管理员Mike Hanson表示：“我们以前的解决方案不支持Veeam的合成全备份或即时恢复，于是我决定寻找更好的方案。经过一番调研后，我知道了ExaGrid，并联系我的经销商安排了几次通话。我们大约一年前安装了ExaGrid，它改变了我的生活！”

由于Blackfoot将Veeam与ExaGrid配合使用，IT人员可以更充分地利用Veeam的功能，例如每周合成全备份、SureBackup™验证和Instant VM Recovery®，以及内置于ExaGrid系统的Veeam Accelerated Data Mover。Hanson表示：“早上上班时，我会查看电子邮件并登录Veeam控制台。我只需要两分钟来核实我的备份情况，然后继续一天的工作。它确实改变了我们的业务开展方式。”

ExaGrid与Veeam的独特整合提升了备份性能。Hanson发现，使用ExaGrid可以轻松备份Blackfoot的数据。他表示：“全备份对我们系统的影响已从30小时减少到3.5小时。ExaGrid能够在设备内借助Veeam的Accelerated Data Mover创建合成全备份，将对我们的生产基础设施的影响降至最小。合成全备份本身需要大约9小时，但在增量（需要三个半小时）后，我们的系统可以自由地执行其他任务，因此它对我们的环境产生了巨大影响。至于ExaGrid使用方面，我最喜欢的是它的简单性。它与我的备份解决方案完美融合，且系统能够自行运行。它让我重新拥有周末时光。”

通过ExaGrid独特的停放区和设备内集成的Veeam Data Mover，备份可以写为Veeam-to-Veeam而不是Veeam-to-CIFS，从而使备份性能提高30%。ExaGrid是市面上唯一提供这种增强性能的产品。由于ExaGrid集成了Veeam Data Mover，因此能够以比任何其他解决方案快六倍的速度创建Veeam合成全备份。ExaGrid以非重复数据删除形式将最新的Veeam备份存储在其停放区，在每台ExaGrid设备上运行Veeam Data Mover，并在每台设备中以横向扩展架构形式配置处理器。这种停放区、Veeam Data Mover和横向扩展计算的组合，可提供快于市面上任何其他解决方案或配置的Veeam合成全备份。

阅读完整的Blackfoot Communications成功案例，了解更多关于该公司使用ExaGrid的经验。

ExaGrid发布的客户成功案例和企业案例数量超过360个，超过了该领域所有其他供应商的案例总和。这些案例彰显出客户对ExaGrid独特架构方法、差异化产品及无与伦比的客户支持的满意程度。

关于ExaGrid

ExaGrid致力于提供智能超融合备份存储器，该存储器搭载重复数据删除技术，配有独特的停放区并采用横向扩展架构。ExaGrid的停放区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。其横向扩展架构在单个横向扩展系统中集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，可避免代价昂贵的叉车式升级。敬请访问我们的网站exagrid.com或者在LinkedIn上与我们联系。请浏览我们的客户对其ExaGrid体验的评价以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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