La Facultad de Medicina de la Ross University se asocia con la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills, para ampliar la diversidad de médicos

L-R: Dr. William F. Owen, RUSM dean and chancellor and Dr. Thomas Parham, CSUDH president (Photo: Business Wire)

CARSON, California--(BUSINESS WIRE)--Los hispanos conforman el 18 % de la población de los EE. UU.; sin embargo, representan solo el 5 % de los médicos en los Estados Unidos. En un esfuerzo por ampliar la diversidad en el personal médico, la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills (California State University, Dominguez Hills, CSUDH) y la Facultad de Medicina de la Ross University (Ross University School of Medicine, RUSM) anuncian un acuerdo para ayudar a más hispanos a asistir a la facultad de medicina.

El acuerdo se firmó hoy en el campus de la CSUDH entre Thomas Parham, presidente de la CSUDH, Michael Spagna, rector de la CSUDH, y el Dr. William F. Owen, Miembro del Colegio Estadounidense de Médicos (Fellow of the American College of Physicians, FACP) y decano y rector de la RUSM. La colaboración forma un programa educativo de preparación para que los graduados de la CSUDH estudien medicina en la RUSM. Los alumnos calificados que obtengan una aprobación total en la facultad de medicina recibirán una beca para la matrícula del primer semestre en el campus de la RUSM en Barbados.

La CSUDH es una Institución al servicio de las minorías (Minority Serving Institution, MSI) y una Institución al servicio del hispano (Hispanic Serving Institution, HSI) reconocida en todo el territorio nacional por incrementar el acceso y el éxito de los estudiantes de color. La universidad se mantiene sistemáticamente dentro de las 100 mejores universidades de todo el país que otorga diplomas a estudiantes latinos y afroamericanos.

“Estamos muy contentos y emocionados de unirnos a la RUSM para encarar la escasez de estudiantes de medicina y médicos en ejercicio negros y latinos”, comentó Parham. “Teniendo en consideración los cambios demográficos en los EE. UU., además de las cada vez mayores desigualdades sanitarias de minorías específicas, aumentar el número de proveedores puede realmente mejorar la atención médica en general y en particular en las comunidades más afectadas. Aunque el tema de la subrepresentación de las personas de distintas culturas en la atención médica es un problema de larga data, este enfoque de asociación entre las MSI y la RUSM es nuevo y será, sin ninguna duda, un éxito”.

“Estamos muy contentos de asociarnos con la CSUDH en este importante esfuerzo por aumentar el número de médicos hispanos y latinos”, comentó Owen. “La falta de mano de obra diversa de médicos tiene un impacto negativo en los resultados de la atención médica en las comunidades hispanas y de color que suelen estar propensas a altas tasas de enfermedades crónicas. Nos estamos esforzando por hacer frente a ese desafío desde hace mucho tiempo para ampliar la diversidad de los médicos de nuestra nación al asociarnos con las HSI y Colegios y Universidades Históricamente para Negros (Historically Black Colleges and Universities, HBCU), con la formación de nuevos compromisos estudiantiles, programas de apoyo validados y compromisos de alto nivel para triunfar”.

La RUSM es miembro internacional de la Asociación Hispana de Universidades e Instituciones de Nivel Superior (Hispanic Association of Colleges and Universities). Como parte de su compromiso continuo para abordar la diversidad, la empresa matriz de la RUSM, Adtalem Global Education (NYSE: ATGE), firmó el Desafío de Asociación de las HBCU (HBCU Partnership Challenge), creado por la Asamblea Bipartidista Congresal de las HBCU (Congressional Bipartisan HBCU Caucus), al comprometerse con invertir en la creación de colaboraciones estratégicas con las HBCU y con trabajar para ampliar la diversidad en sectores clave del personal. Durante el año pasado, la RUSM anunció cinco acuerdos similares con instituciones al servicio de las minorías, a saber: Charles R. Drew University, Dillard University, Florida Agricultural and Mechanical University, Tuskegee University y Saint Peter’s University.

Con la celebración reciente del aniversario n.° 40 de su universidad, los más de 14 000 diversos exalumnos de la RUSM se dedican a la medicina en Norteamérica y en todas las especialidades, incluido un alto porcentaje de graduados que ingresan al campo en demanda de la atención primaria. Más de una cuarta parte de los alumnos de la RUSM se identifica como negro o hispano, y esta universidad obtuvo una tasa de aprobación por primera vez del 96 % en el examen USMLE Step 1 (primera parte del examen United States Medical Licensing Examination) en 2018. Además, la RUSM logró una tasa de residencia del 92 % para los graduados elegibles por primera vez entre 2018 y 2019, y de los 647 alumnos de medicina de RUSM que obtuvieron la residencia en marzo de 2019, 82 eran negros y 61 eran hispanos.

