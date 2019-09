Air Liquide signe un nouveau contrat de long terme pour fournir de l’hydrogène à la raffinerie Tabangao de Pilipinas Shell

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide Philippines (Paris:AI) et Pilipinas Shell ont signé un contrat de long terme pour la fourniture d’hydrogène à la raffinerie Tabangao que Shell détient à Batangas, aux Philippines. Ce nouvel accord garantira à la raffinerie Tabangao un approvisionnement régulier d’hydrogène pour ses besoins de production.

Air Liquide investira 30 millions d’euros dans la construction d’une unité de production d’hydrogène de dernière génération sur le site de la raffinerie Tabangao à Batangas. Cette unité, qui sera détenue et opérée par Air Liquide, sera couplée à une unité de captage et de liquéfaction de CO 2 qui pourra alors être utilisé pour d’autres usages, permettant ainsi de réduire les émissions directes de carbone. Ce nouveau projet de grande envergure est en ligne avec les objectifs climat d’Air Liquide, qui s’est notamment engagé à accompagner ses clients clefs et ses partenaires stratégiques à mettre en place des solutions durables.

François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l’Asie-Pacifique a déclaré : “Ce contrat de fourniture de gaz illustre le partenariat de long terme et la relation de confiance entre Air Liquide et Shell. Nous sommes confiants dans notre capacité à créer de la valeur pour nos clients clefs aux Philippines et à assurer des performances de haut niveau qui prennent en compte aussi bien l’intérêt de l’entreprise que la préoccupation environnementale.”

Air Liquide Philippines Air Liquide Philippines, filiale à 100% du groupe Air Liquide, emploie aujourd’hui près de 300 personnes. 25 ans après sa création, Air Liquide Philippines sert plus de 400 clients dans des industries aussi variées que l’électronique, l’automobile, l’agroalimentaire, l’industrie des hydrocarbures, la construction, la métallurgie et la santé.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.