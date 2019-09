Personalis, Inc. conclut un accord de recherche avec Invectys visant à fournir un profil complet d’immunogénomique des tumeurs dans le cadre d’essais cliniques

MENLO PARK, Californie et PARIS--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), un leader dans le domaine de la génomique avancée du cancer, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de recherche avec Invectys, une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’approches innovantes en immunothérapie pour traiter les cancers. Selon les termes de cet accord, Personalis va fournir des capacités complètes d’immunogénomique tumorale afin de faciliter la découverte de biomarqueurs chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC), inclus dans un essai clinique de phase II, évaluant l’efficacité de l’INVAC-1, un ADN plasmidique encodant une transcriptase inverse de la télomérase humaine modifiée (human telomerase reverse transcriptase, hTERT), utilisé en monothérapie ou en association avec l’ibrutinib.

« Personalis est reconnue pour son expertise innovante et étendue en immunogénomique du cancer, et nous sommes ravis de collaborer avec eux sur ce projet visant à évaluer les signatures de biomarqueurs chez les répondants et les non-répondants à notre vaccin expérimental anticancéreux, de premier plan, l’INVAC-1 », a déclaré Pierre Langlade Demoyen, PDG d’Invectys. « L’INVAC-1 pourrait devenir un élément clé des approches de thérapie combinée pour le traitement de divers types de cancers solides et hématologiques. Notre travail avec Personalis va nous aider à déterminer quels patients sont les plus susceptibles de réagir favorablement à ces nouveaux schémas thérapeutiques. »

Invectys procède actuellement au recrutement de patients atteints de LLC pour cet essai ouvert de phase II, à un seul bras, et comprenant deux groupes de patients : 45 patients recevant de l’INVAC-1 en monothérapie, et 45 patients supplémentaires recevant de l’INVAC-1 en association avec l’ibrutinib, un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton. L’objectif principal de l’essai est de minimiser la négativité résiduelle de la maladie dans les deux groupes. L’essai est en cours au MD Anderson Cancer Center à Houston, au Texas. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous reporter à l’identifiant NCT03265717 sur clinicaltrials.gov.

« Invectys a mis en place un portefeuille passionnant d’immunothérapies innovantes de nouvelle génération, et nous sommes ravis de contribuer à faire progresser leur programme pilote », a confié pour sa part, John West, PDG de Personalis. « Après nous être bien établis en tant que chefs de file du profilage immunogénomique complet des tumeurs et de la découverte de biomarqueurs pour les indications de tumeurs solides, nous avons constaté une utilisation croissante de nos capacités d’évaluation des biomarqueurs dans les types de cancers hématologiques. Ceci est de bon augure à l’heure où nous poursuivons le déploiement de notre nouvelle plateforme universelle d’immunogénomique du cancer, ImmunoID NeXT™, et à y intégrer de nouveaux clients. »

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est une société spécialisée en génomique du cancer, en pleine croissance, qui transforme le développement des thérapies d’avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur les réponses immunitaires et le cancer de chaque patient. La Plateforme NeXT™ de la Société est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients du secteur biopharmaceutique, des informations sur l’ensemble des 20 000 gènes humains et sur le système immunitaire, à partir d’un échantillon tissulaire unique. Le Laboratoire clinique de Personalis est aligné sur les services GxP, accrédité par le College of American Pathologists (CAP) et certifié CLIA’88. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter www.personalis.com, et suivre Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

À propos d’Invectys

Fondée en 2010 à l’Institut Pasteur à Paris, Invectys SA est une entreprise biopharmaceutique centrée sur le développement de traitements innovants en immuno-oncologie. À ce jour, Invectys a levé 38 millions EUR. La Société a mis au point un vaste portefeuille de produits, notamment une plateforme conçue pour fournir des traitements anticancéreux peu coûteux et faciles à administrer, seuls ou en combinaison avec d’autres traitements tels que les anticorps contre les points de contrôle du système immunitaire. Les produits d’Invectys visent à obtenir et à rétablir l’efficacité antitumorale naturelle chez les patients cancéreux.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles », au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. À titre d’exemple, les déclarations prévisionnelles peuvent inclure des déclarations concernant le développement de l’INVAC-1 en tant que traitement pour les types de cancer solides et hématologiques ; ou l’utilisation et l’adoption d’ImmunoID NeXT™. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et incertitudes, y compris ceux mentionnés dans les documents de Personalis déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment dans les sections « Facteurs de risque » et « Analyse par la direction de la situation financière et des résultats » du dernier rapport périodique de la Société sur Formulaire 10-Q (et les dépôts ultérieurs), ainsi que dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. Sauf lorsque cela sera exigé par la loi, Personalis rejette toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision de toutes déclarations prévisionnelles quelles qu’elles soient, qui ne sont valables qu’à la date des présentes, du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances.

