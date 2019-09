De Japanese Culinary Academy lanceert japanese-cuisine.com, een website met geweldige content en een e-learningprogramma om de Japanse keuken in het buitenland te promoten

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--De Japanese Culinary Academy, gevestigd in de prefectuur Kyoto, Yoshihiro Murata, directeur, en online op https://culinary-academy.jp/english, is een samenwerking aangegaan met Blue Magic, Inc., met haar hoofdkwartier in Tokio, Yukiko Akimoto, CEO, en online op https://bluemagic.co.jp/, om een e-learningprogramma te ontwikkelen dat onderwijs biedt in de cultuur en techniek van de authentieke Japanse keuken. Dienstverlening begon wereldwijd op 12 juli 2019.

De Japanse keuken kent momenteel over de hele wereld een opleving, met een snelle toename van Japanse restaurants waar u ook gaat. Op dit moment zijn er meer dan 120.000 Japanse restaurants ter wereld.

Als onderdeel van haar inspanningen voor een juist begrip van de Japanse keuken over de hele wereld, zendt de Japanese Culinary Academy docenten uit voor mondiale seminars over de Japanse keuken. Zij accepteert ook buitenlandse studenten die de Japanse keuken bestuderen in Japan en heeft onder andere een tijdschrift gepubliceerd over de Japanse keuken in het Engels en in andere talen.

Omdat de Japanese Culinary Academy een door het ministerie gecertificeerde organisatie is, zoals vastgelegd door de richtlijnen voor certificering van Japanse kookkunsten in het buitenland, vastgesteld door het Japanse Ministerie van landbouw, bosbouw en visserij op 1 april 2016, heeft zij het e-learningprogramma japanese-cuisine.com ontwikkeld om redelijkerwijs onderwijs te geven in de cultuur en technieken van de Japanse keuken, op ieder tijdstip en op iedere locatie ter wereld, op het kennis- en vaardigheidsniveau benodigd voor een bronzen certificatie binnen deze richtlijnen.

De website bevindt zich op https://japanese-cuisine.com.

De Japanese Culinary Academy positioneert dit programma als geweldige content voor de promotie van de Japanse keuken wereldwijd. Als de verkooparm van dit initiatief zoekt Blue Magic, Inc. verkooppartners om deze promotie uit te breiden.

