The Japanese Culinary Academy (Academia de culinária japonesa) lança japanese-cuisine.com, um site com um excelente conteúdo e um programa de aprendizagem eletrônica para promover a culinária japonesa no exterior.

KYOTO, Japão--(BUSINESS WIRE)--The Japanese Culinary Academy, localizada em Kyoto, e on-line em https://culinary-academy.jp/english, sob a direção de Yoshihiro Murata, fez parceria com a Blue Magic, Inc., sediada em Tóquio, e on-line em https://bluemagic.co.jp, sob a direção de Yukiko Akimoto, para desenvolver um programa de aprendizagem eletrônica que ensina a cultura e a técnica da autêntica culinária japonesa. Os serviços começaram em todo o mundo em 12 de julho de 2019.

Neste momento, há um grande entusiasmo em todo o mundo pela culinária japonesa, com um rápido aumento no número de restaurantes japoneses em qualquer lugar que se vá. Atualmente, há mais de 120.000 restaurantes japoneses em todo o mundo.

A The Japanese Culinary Academy, como parte de seu esforço para uma correta compreensão da culinária japonesa pelo mundo, envia instrutores para seminários organizados globalmente sobre culinária japonesa. Ela também aceita estudantes do exterior que estudam culinária japonesa no Japão, e publicaram em inglês e em outros idiomas um jornal seriado sobre culinária japonesa, entre outras atividades.

Em virtude da The Japanese Culinary Academy ser uma organização certificada em nível ministerial, como definido pelas Guidelines for Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries (Diretrizes para certificação de habilidades de cozinha para a culinária japonesa em países estrangeiros), estabelecida pelo Ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão em 1º de abril de 2016, ela desenvolveu o programa de aprendizagem eletrônica japanese-cuisine.com para ensinar de forma razoável a cultura e as técnicas da culinária japonesa em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento, cobrindo o nível de conhecimento e habilidades requeridas para a certificação Bronze dessas Diretrizes.

O site on-line é https://japanese-cuisine.com.

The Japanese Culinary Academy está posicionando esse programa como um excelente conteúdo para a promoção da culinária japonesa em todo o mundo. Como o braço de vendas desse esforço, a Blue Magic, Inc. busca parceiros de vendas para divulgar esta promoção.

