 金融科技創新者Treezor選擇泰雷茲雲端HSM來協助保護銀行即服務的安全

巴黎拉德芳斯區--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--泰雷茲(Thales)今天宣布，法國領先的銀行即服務平臺Treezor部署了其SafeNet Data Protection on Demand解決方案，為一級銀行, 新生代銀行和眾籌組織在內的整個支付鏈提供安全保障。

作為電子貨幣發行機構，Treezor受各種資料隱私法規和要求的約束，包括遵循法國監管機構(ACPR)、萬事達卡網路和歐盟通用資料保護法規(GDPR)的要求。Treezor需要實施強大的資料安全控制來保護個人財務資訊和其他敏感性資料。在評估了幾家供應商之後，Treezor選擇了SafeNet Data Protection On Demand (DPoD), 因其能夠提供經濟有效且易於使用的雲端HSM服務，作為加密操作高度安全的信任根。

Treezor執行長 Eric Lassus表示：「創新是我們公司營運的命脈，但它永遠不應以犧牲安全為代價，反之亦然。我們的理念之一是與客戶密切合作，瞭解他們的需求，從而使用標準API建立支付平臺。因此，我們需要一款能夠滿足安全、管理和商業需求的解決方案。」

最近被法國興業銀行收購的Treezor熟悉HSM的安全優勢，但希望最大限度地減少投資和持續的管理費用，因此便開始考察雲端產品。在泰雷茲提供的30天雲端HSM解決方案免費評估期間，Treezor 對其易用性和部署測試環境的速度印象深刻。在SafeNet Data Protection On Demand 的評估階段，其易用的「點選式」(point-and-click) 使Treezor確信，SafeNet Cloud HSM On Demand 服務在成本、安全性和實作簡易性方面提供了最佳解決方案。

SafeNet Data Protection On Demand讓Treezor受惠於：

快速部署和輕鬆整合——雲端HSM服務可在幾分鐘內上線運作並整合到其系統中

服務層級可用性——與市場上的其他雲端HSM服務不同， SafeNet Data Protection On Demand提供99.95%的服務層級協定(SLA)

可預測的成本——定價以可預測的方式提供，備援和備份服務等所有成本均包含在內，這意味著其高可用性無隱藏費用

Treezor的策略在兩年內使公司實現了大幅成長，從2017年發行10萬張卡和40萬歐元的交易量，發展到2018年的逾50萬張卡和50億歐元交易量。

憑藉SafeNet Cloud HSM On Demand的延展性以及責任分離，Treezor可以為每位客戶提供他們自己的專用HSM服務，隔離和保護客戶的財務和其他敏感性資料，讓客戶安心無虞。

Lassus繼續說道：「在金融領域，信任是一個極高的指標參數，公司的可信度由客戶來評判。我們之所以選擇泰雷茲，是因為其在安全性方面的卓越聲譽、整個解決方案的易用性以及它所保證的高SLA。同樣至關重要的是，我們能夠讓客戶清楚地瞭解服務的成本和可用性。我們透過SafeNet Data Protection On Demand獲得的透明度和可靠性非常匹配我們的需求：從傳統銀行到最具創新性的金融科技公司的整個支付鏈中，我們提供簡捷、安全且經濟高效的服務。」

泰雷茲雲數據保護和軟件授權活動，加密產品副總裁Todd Moore表示：「金融業是全世界監管最嚴格的行業之一，因此找到創新與法規遵循之間的平衡點對於某些公司而言有時會很棘手。使用SafeNet Data Protection on Demand，Treezor既可以在其支付平臺上提供創新的解決方案，又能確保以透明和安全的方式滿足監管機構和客戶的需求。」

關於泰雷茲 推動世界運轉的人們，無不信賴泰雷茲。志存高遠者選擇攜手我們：為人類打造更美好的生活、更安全的世界。集獨一無二的廣泛專長、各領域人才、多元文化於一體，我們的規劃大師們設計並提供卓越的高科技解決方案，將未來的無限可能，變成今日的觸手可及。從茫茫深海、至浩瀚宇宙、再到網路空間，我們幫助客戶更智慧地思考、更迅速地行動，掌控日益加劇的複雜局勢，從容應對每個決策關頭。泰雷茲全球80,000名員工遍布68個國家，2018年的銷售收入達190億歐元。 關於Treezor Treezor由Éric Lassus和Xavier Labouret於2016年創立，是一家法國銀行即服務平臺，它透過API解決方案覆蓋整個支付鏈。該金融科技公司是經核准的電子貨幣發行人和萬事達卡主要成員。作為一家年輕而富有創新精神的公司，Treezor將其一大部分資源用於開發開放式銀行領域的新技術，以支援其客戶的策略和服務部署。

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