 金融科技创新者Treezor选择泰雷兹云端HSM助力保护银行即服务的安全

巴黎拉德芳斯区--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--泰雷兹(Thales)今天宣布，法国领先的银行即服务平台Treezor部署了其SafeNet 按需提供数据保护解决方案，为一级银行，新生代银行和众筹组织在内的整个支付链提供安全保障。

作为电子货币发行机构，Treezor受各种数据隐私法规和要求的约束，包括遵守法国监管机构(ACPR)、万事达卡网络和欧盟通用数据保护法规(GDPR)的要求。Treezor需要实施强大的数据安全控制来保护个人财务信息和其他敏感数据。在评估了几家提供商之后，Treezor选择了SafeNet 按需提供数据保护服务(DPoD)，因其可提供经济高效且易于使用的云端HSM服务，作为加密操作高度安全的信任根。

Treezor首席执行官Eric Lassus表示：“创新是我们公司运营的命脉，但它永远不应以牺牲安全为代价，反之亦然。我们的理念之一是与客户密切合作，了解他们的需求，从而使用标准API创建支付平台。因此，我们需要一款能够满足我们的安全、管理和商业需求的解决方案。”

最近被法国兴业银行收购的Treezor熟悉HSM的安全优势，但希望最大限度地减少投资和持续的管理费用，因此便开始考察基于云的产品。在泰雷兹提供的30天云HSM解决方案免费评估期期间，Treezor对其易用性和部署测试环境的速度印象深刻。在SafeNet 按需提供数据保护的评估阶段，其易用的“点击式”(point-and-click)使Treezor确信，SafeNet Cloud HSM On Demand服务在成本、安全性和简易部署性方面提供了最佳解决方案。

SafeNet 按需提供数据保护让Treezor受益于：

快速部署和轻松集成——云HSM服务可在几分钟内上线运行并集成到其系统中

服务水平可用性——与市场上的其他云HSM服务不同，SafeNet 按需提供数据保护提供99.95%的服务水平协议(SLA)

可预测的成本——定价以可预测的方式提供，冗余和备份服务等的所有成本均包含在内，这意味着其高可用性无隐藏费用

Treezor的战略在两年内使公司实现了大幅增长，从2017年发行10万张卡和40万欧元的交易量，发展到2018年的逾50万张卡和50亿欧元交易量。

凭借SafeNet Cloud HSM On Demand的可扩展性以及责任分离，Treezor可以为每位用户提供自己的专用HSM服务，隔离和保护用户的财务和其他敏感数据，让用户安心无虞。

Lassus继续说道：“在金融领域，信任是一个极高的指标参数，公司的可信度由客户来评判。我们之所以选择泰雷兹，是因为其在安全性方面的卓越声誉、整个解决方案的易用性以及它所保证的高SLA。同样至关重要的是，我们能够让客户清楚地了解服务的成本和可用性。通过SafeNet 按需提供数据保护服务获得的透明度和可靠性非常匹配我们的需求：从传统银行到最具创新性的金融科技公司的整个支付链中，我们提供简捷、安全且经济高效的服务。”

泰雷兹云数据保护和软件授权活动，加密产品副总裁Todd Moore表示：“金融行业是全世界监管最严格的行业之一，因此找到创新与合规之间的平衡点对于某些公司而言有时会很棘手。借助SafeNet 按需提供数据保护服务，Treezor既可以在其支付平台上提供创新的解决方案，又能确保以透明和安全的方式满足监管机构和客户的需求。”

关于泰雷兹 推动世界运转的人们，无不信赖泰雷兹。志存高远者选择携手我们：为人类打造更美好的生活、更安全的世界。集独一无二的广泛专长、各领域人才、多元文化于一体，我们的规划大师们设计并提供卓越的高科技解决方案，将未来的无限可能，变成今日的触手可及。从茫茫深海、至浩瀚宇宙、再到网络空间，我们帮助客户更智慧地思考、更迅速地行动，掌控日益加剧的复杂局势，从容应对每个决策关头。泰雷兹全球80,000名员工遍布68个国家，2018年的销售收入达190亿欧元。 关于Treezor Treezor由Éric Lassus和Xavier Labouret于2016年创立，是一家法国银行即服务平台，它通过基于API的解决方案覆盖整个支付链。该金融科技公司是经批准的电子货币发行机构和万事达卡主要成员。作为一家年轻而富有创新精神的公司，Treezor将其一大部分资源用于开发开放式银行领域的新技术，以支持其客户的战略和服务部署。

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