L’Académie culinaire japonaise lance japanese-cuisine.com, un site Web avec un contenu extraordinaire et un programme d’apprentissage électronique pour promouvoir la cuisine japonaise en dehors de ses frontières

KYOTO, Japon--(BUSINESS WIRE)--L’Académie culinaire japonaise, située dans la préfecture de Kyoto, avec son directeur Yoshihiro Murata, et son site en ligne à l’adresse https://culinary-academy.jp/english, s’est associée avec Blue Magic, Inc., dont le siège est à Tokyo, avec son PDG, Yukiko Akimoto, et son site en ligne à l’adresse https://bluemagic.co.jp, pour développer conjointement un programme d’apprentissage électronique qui enseigne la culture et les techniques de la cuisine japonaise authentique. Les services ont commencé dans le monde entier le 12 juillet 2019.

La cuisine japonaise fait actuellement l’objet d’un véritable engouement dans le monde entier, et l’on peut observer une augmentation rapide du nombre de restaurants japonais où que l’on se rende. En effet, on compte à présent plus de 120 000 restaurants japonais dans le monde.

Dans le cadre de ses efforts pour une meilleure compréhension de la cuisine japonaise à l’international, l’Académie culinaire japonaise a envoyé des instructeurs pour des séminaires organisés dans le monde entier sur la cuisine japonaise. Dans le même temps, elle reçoit des étudiants de l’étranger pour étudier la cuisine japonaise au Japon, et publie un journal périodique sur la cuisine japonaise en anglais et dans d’autres langues, entre autres activités.

En vertu de son statut d’« organisation certifiée par le ministère », tel que défini par les Directives pour la certification des compétences culinaires pour la cuisine japonaise à l’étranger, fixées par le ministère japonais de l’Agriculture, des forêts et de la pêche le 1er avril 2016, l’Académie culinaire japonaise a développé le programme d’apprentissage électronique japanese-cuisine.com afin d’enseigner raisonnablement la culture et les techniques de la cuisine japonaise, n’importe où dans le monde et à toute heure. Ce programme couvre le niveau de connaissances et les compétences requises pour la certification Bronze de ces directives.

Le site en ligne est à l’adresse https://japanese-cuisine.com.

L’Académie culinaire japonaise positionne ce programme en tant que contenu exceptionnel pour la promotion de la cuisine japonaise dans le monde. En tant que la branche commerciale de cet effort, Blue Magic, Inc. recherche quant à elle des partenaires commerciaux pour accentuer cette promotion.

