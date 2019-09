L’Accademia culinaria giapponese lancia japanese-cuisine.com, un sito web con contenuti incisivi e un corso di apprendimento elettronico per promuovere la cucina giapponese all’estero

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--L’Accademia culinaria giapponese, ubicata nella prefettura di Kyoto, amministrata dal preside Yoshihiro Murata e rinvenibile online all’indirizzo https://culinary-academy.jp/english, ha stretto una collaborazione con Blue Magic, Inc., con sede generale a Tokyo, amministrata dal Direttore generale Yukiko Akimoto e rinvenibile online all’indirizzo https://bluemagic.co.jp/, per lo sviluppo congiunto di un corso di apprendimento elettronico illustrante gli aspetti culturali e tecnici della cucina giapponese tradizionale. I servizi sono stati lanciati in tutto il mondo il 12 luglio 2019.

La cucina giapponese sta riscuotendo al momento ampio successo in tutto il mondo, ove tale tendenza è accompagnata dall’apertura, ovunque, di un numero crescente di ristoranti giapponesi. Al momento vi sono più di 120.000 ristoranti giapponesi a livello mondiale.

Nell’ambito delle iniziative intraprese allo scopo di promuovere la corretta conoscenza della cucina giapponese in tutto il mondo, l’Accademia culinaria giapponese invia istruttori a seminari internazionali dedicati alla cucina giapponese. L’istituto accetta anche studenti stranieri iscritti a corsi di cucina giapponese in Giappone e, tra le altre cose, ha pubblicato un periodico dedicato alla cucina giapponese in inglese e in altre lingue.

L’Accademia culinaria giapponese è un’organizzazione certificata a livello ministeriale, ai sensi della definizione riportata nelle Linee guida per la certificazione delle doti culinarie per la cucina giapponese in Paesi stranieri sancite dal Ministero per l’agricoltura, la silvicultura e la pesca del Giappone il 1° aprile 2016, pertanto ha sviluppato il corso di e-learning japanese-cuisine.com per insegnare in modo ragionevole gli aspetti culturali e le tecniche della cucina giapponese ovunque nel mondo e in qualsiasi momento fornendo il livello di nozioni e competenze necessarie ai fini dell’ottenimento della certificazione bronzo conformemente alle linee guida di cui sopra.

Il sito web è all’indirizzo https://japanese-cuisine.com.

Questo programma lanciato dall’Accademia culinaria giapponese propone dei contenuti incisivi finalizzati alla promozione della cucina giapponese in tutto il mondo. Quale entità addetta alle vendite per il programma in oggetto, Blue Magic, Inc., è alla ricerca di parnter di vendito per divulgare questa promozione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.