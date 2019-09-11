Opentrons推出世界上最经济实惠的热循环仪

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--提供实验室机器人技术的Opentrons推出了有史以来最廉价的全自动热循环仪，可帮助各地生物学家实现基于端到端PCR的工作流程自动化。

如今市场上的许多产品都可以让生物学家实现其工作流程中关键部分的自动化，但大多数实验室机器人在各步骤之间仍然需要人为干预。这将工作流程分解为更小的自动化阶段，从而需要科学家们自己来操纵样本——而没有真正地让生物学家摆脱重复且容易出错的实验室工作。随着为他们准备的自动热循环仪的推出，Opentrons正在缓解阻碍生物学家实现全自动“无人”实验室解决方案的主要痛点之一。

定价4,000美元的Opentrons热循环仪设计用于直接安装在OT-2移液机器人的台面上，其速度和准确性与10倍价格的机器相当。这让重要方案可以充分地实现端到端自动化，如NGS文库制备、PCR基因分型、DNA装配、PCR诱变等等。

Opentrons联合创始人兼首席产品官Will Canine表示：“在热循环仪出现之前，生物学家需要在水浴之间手动移动试管以进行PCR。热循环仪实现了这一繁琐过程的自动化，而我们现在更进一步，实现了热循环之前和之后移液步骤的自动化——其革命性的价格让全世界的生物学家都能轻易负担得起。”

生物学家可以通过点击按钮下载重要实验的方案，如NGS文库制备、基因分型PCR和DNA装配，甚至可以从头开始创建自己的方案，而无需编程技能或技术团队。这种可负担性、易用性和强大自动化功能的综合优势正在改变许多生物学家的日常工作方式。

关于Opentrons

Opentrons正在从生物学家可负担的移液机器人开始，为所有实验室提供经济实惠的自动化解决方案。通过其易于使用的硬件和开放的软件平台，Opentrons让实验室的手动工作变为自动化，助力生命科学家的协作研究。Opentrons已帮助45个国家的1,000多家实验室节省了时间、金钱和实验室成本——包括世界排名前50位的学术大学中的47所，如麻省理工学院、牛津大学和斯坦福大学，以及葛兰素史克、默克和诺华等十大制药公司中的9家。欲了解更多信息，请访问www.opentrons.com。

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