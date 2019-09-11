科威特最大的律師事務所與Andersen Global簽署合作協定

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global今日宣佈，已與科威特最大的律師事務所Al Khebra簽署合作協定。Al Khebra的加入代表Andersen Global的成員與合作公司在第50個國家從事法律業務。Andersen Global在10個國家擁有近400名專業人士，在中東地區擁有20多個據點。

Al Khebra總部位於科威特市，由創辦人兼管理合夥人Osama A Al-Abdul Jaleel領導。Al Khebra的近50名法律和稅務專業人士以及五名合夥人在整個中東地區提供大量法律服務。該事務所涉足的法律業務領域包括企業和商業、購併、私募股權、合夥企業、稅務、銀行和金融、房地產、風險投資、投資、重整和就業等。

Osama表示：「展望未來，我們將為公司提供充滿無限可能的廣闊成長空間， 並在該地區發揮領導作用。與Andersen Global合作，我們的客戶可以放心，我們將繼續提供最縝密、專業、創新的法律和商業解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「中東地區蘊藏巨大成長機會，對本公司和我們的擴張而言，這非常振奮人心。增添一家像Al Khebra這樣具備品質和規模的事務所，有助於Andersen Global在全球各地始終保持『一流』水準。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過149個據點和4,500多名專業人員。

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