科威特最大律师事务所与Andersen Global签署合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global今日宣布，其已与科威特最大律师事务所Al Khebra签署合作协议。Al Khebra的加入标志Andersen Global的成员与合作公司在第50个国家开展法律业务。Andersen Global在10个国家拥有近400名专业人士，在中东地区拥有20多个分支机构。

Al Khebra总部位于科威特市，由创始人兼管理合伙人Osama A Al-Abdul Jaleel领导。Al Khebra的近50名法律和税务专业人士以及五名合伙人在整个中东地区提供大量法律服务。该事务所涉足的法律业务领域包括企业和商业、并购、私募股权、合伙企业、税务、银行和金融、房地产、风险投资、投资、重组和就业等。

Osama表示：“展望未来，我们将为公司提供充满无限可能的广阔发展空间， 并在该地区发挥领导作用。与Andersen Global合作，我们的客户可以放心，我们将继续提供最缜密、专业、创新的法律和商业解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“中东地区蕴藏巨大增长机会，对本公司和我们的扩张而言，这非常振奋人心。增添一家质量和规模与Al Khebra相当的事务所，有助Andersen Global在全球各地始终保持‘一流’水平。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过149个分支机构和4,500多名专业人员。

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