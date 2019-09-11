Professional Testing Corporation® (PTC)選擇Prometric提供全球考試管理服務

巴爾的摩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在經過競爭性採購流程之後，Professional Testing Corporation® (PTC)選擇Prometric®成為PTC客戶計畫的全球管理合作夥伴。根據這一多年期協定的條款，PTC的客戶將能夠使用Prometric在世界各地超過700個設施完備、安全的電腦化測驗考試地點，包括為美國和加拿大專業人士服務的最廣泛考試地點網路。

Prometric營收長Alex Paladino表示：「Prometric非常高興PTC能夠選擇我們成為其下一個合約期的評量傳送合作夥伴。PTC在客戶親密度和有效的計畫管理方面建立了名副其實的良好聲望，過去25年來為客戶提供優質服務。Prometric將為其持續成功提供支援，利用我們的全球規模以及在科技和營運方面的重大投資，提供測驗解決方案以因應其全球認證和執照發放客戶群不斷演進的需求。」

超過300家一流企業、學術和專業認證和執照發放組織紛紛選擇Prometric，每年為180多個國家的超過700萬場電腦化測驗、筆試和線上專業考試的成功管理提供支援。Prometric已建立了業界領先的作業方式和服務能力，無論考試場所在何處，都能夠確保每一位考生在安全、受控、一致的測驗環境下進行考試。從計畫執行到傳送，我們與合作夥伴密切合作，確保所有計畫要求得到充分的滿足。

PTC總裁Vicki Gremelsbacker表示：「PTC期待就全球考試管理與Prometric展開合作。我們相信，此次策略行動將進一步提升廣大考生的考試體驗。Prometric在可靠性和職業水準方面的聲望，以及其業界首屈一指的安全程序和分佈廣泛的考試地點，將證明會對我們的客戶及其考生極具價值。」

關於Prometric

Prometric讓全球測驗承辦者能夠透過樹立品質和服務卓越性標準的測驗開發和傳送解決方案，推進其資格認證計畫。Prometric在科技支援的整合式環境中提供綜合和可靠的諮詢、開發、管理和傳送方案，涵蓋全球180多個國家最安全的測驗網路或線上考試服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.prometric.com或關注Twitter：@PrometricGlobal和www.linkedin.com/company/prometric/。

關於Professional Testing Corporation

Professional Testing Corporation (PTC)是全球公認的測驗與評量服務領導者。PTC創立於1983年，致力於提供全方位的認證和執照發放服務，包括職業分析、測驗開發、測驗管理、鑑定和心理量測諮詢、統計和評分、調查開發與處理，以及協會/董事會管理服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ptcny.com。

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