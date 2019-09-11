Professional Testing Corporation® (PTC)选择Prometric提供全球考试管理服务

巴尔的摩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在经过竞争性采购流程之后，Professional Testing Corporation® (PTC)选择Prometric®作为PTC客户计划全球管理的合作伙伴。根据这一多年期协议的条款，PTC的客户将能够使用Prometric在世界各地超过700个设施完备、安全的机考考点，包括为美国和加拿大专业人士服务的最广泛的考点网络。

Prometric首席营收官Alex Paladino表示：“ Prometric非常高兴PTC能够选择我们作为其下一个合同期的评估交付合作伙伴。PTC在客户亲密度和有效的计划管理方面建立了名副其实的良好声望，过去25年来为客户提供了优质的服务。Prometric将为其持续成功提供支持，借助我们的全球规模以及在技术和运营方面的重大投资提供相应的考试解决方案，满足其全球认证和执照发放客户群不断演进的需求。”

超过300家领先企业、学术和专业认证和执照发放组织纷纷选择Prometric，每年为180多个国家的超过700万场机考、笔考和网考专业考试的成功管理提供支持。Prometric已建立了行业领先的运营实践和服务能力，无论考试场所在何处，都能够确保每一位考生在安全、受控、一致的考试环境下进行考试。从计划执行到交付，我们与合作伙伴紧密协作，确保所有计划要求得到充分的满足。

PTC总裁Vicki Gremelsbacker表示：“ PTC期待就全球考试管理与Prometric展开合作。我们相信，此次战略举措将进一步提升广大考生的考试体验。Prometric在可靠性和职业水准方面的声望，以及其业界首屈一指的安全程序和分布广泛的考点，将被证明是我们的客户及其考生的极其宝贵的价值。”

关于Prometric

Prometric让全球考试承办方能够通过树立质量和服务卓越性标准的测试开发和交付解决方案，推进其资格认证计划。Prometric在基于技术的一体式环境中提供综合和可靠的咨询、开发、管理和交付方案，覆盖全球180多个国家最安全的考试网络或网上考试服务。如需了解更多信息，请访问www.prometric.com或关注Twitter：@PrometricGlobal和www.linkedin.com/company/prometric/。

关于Professional Testing Corporation

Professional Testing Corporation (PTC)是全球公认的考试与评估服务领导者。PTC创立于1983年，致力于提供全方位的认证和执照发放服务，包括职业分析、考试制定、考试管理、鉴定和心理测量咨询、统计和评分、调查制定与处理，以及协会/董事会管理服务。如需了解更多信息，请访问www.ptcny.com。

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