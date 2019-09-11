薩基姆推出SFR的新款Box 8電視機上盒，已於8月在法國上市

法國呂埃--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--薩基姆(SAGEMCOM)和SFR宣佈推出由雙方團隊共同開發的SFR BOX 8電視機上盒，該產品的功能極其強大，可以提供非常高品質的圖像和聲音，並且附帶語音助手，讓用戶可透過聲音和整合的揚聲器來控制他們的影音娛樂體驗。

這款創新裝置屬於薩基姆開發的Video Soundbox™產品系列，符合顧客對下一代機上盒不斷成長的需求，這類機上盒將沉浸式娛樂與語音命令和智慧助理服務結合在一起。

在視訊方面，該產品適用4K HDR和杜比視界 (Dolby Vision)，提供色彩鮮豔、細節豐富的高對比圖像。在聲音方面，它與杜比全景聲(Dolby Atmos)相容，可在家中提供「電影院」的音效。

整合的語音助手讓用戶能用語音控制機上盒。該裝置沒有遙控器，用戶透過由Wiztivi開發的使用者介面，可即時更換頻道、暫停節目以便稍後播放和搜尋內容進行重播。明年秋天，該產品還將整合Amazon Alexa®。

SFR公眾和企業執行總裁Grégory Labuel表示：「我們的SFR Box 8將為家庭中的消費者娛樂和互聯體驗樹立新標準。受益於我們在互聯家庭科技方面的合作夥伴關係，這款新產品所帶來的聲音和媒體效果將為用戶提供前所未有的體驗。」

負責影音解決方案業務部門的薩基姆副執行長Olivier Taravel表示：「Video Soundbox™可同時提供最佳的圖像、聲音和語音功能，顯示出薩基姆在其產品中整合尖端科技的能力。我們很自豪能夠為客戶提供我們在影音裝置的共同開發和製造方面的專長。」

關於薩基姆

薩基姆(Sagemcom)是一家國際化的法國高科技集團，其業務涵蓋寬頻（機上盒、數千兆位元閘道）、智慧城市和物聯網（LoRa聯盟創始成員）市場。

薩基姆年收入達21億歐元，在全球五大洲共擁有5,500名員工。薩基姆矢志保持集團在高附加價值通訊終端領域的全球領導地位。

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