萨基姆推出SFR的新款Box 8电视机顶盒，已于8月在法国上市

法国吕埃--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--萨基姆(SAGEMCOM)和SFR宣布推出由双方团队共同开发的功能极其强大的SFR BOX 8电视机顶盒，它可以提供非常高质量的图像和声音，并且附带语音助手，可让用户通过声音和集成扬声器控制他们的视频和音频娱乐体验。

这款创新设备属于萨基姆开发的Video Soundbox™产品系列，可满足用户对于将沉浸式娱乐与语音命令和智能助理服务相结合的下一代机顶盒不断增长的需求。

在视频方面，该产品可适应4K HDR和杜比视界 (Dolby Vision)，提供色彩鲜艳、细节丰富的高对比度图像。在声音方面，它兼容杜比全景声(Dolby Atmos)，可在家中实现“电影院”的音效。

它集成的语音助手能让用户通过语音控制机顶盒。该设备没有遥控器，用户通过由Wiztivi开发的用户界面，可即时进行频道更改、暂停节目以便稍后播放和搜索内容进行重播等操作。明年秋天，该产品还将整合Amazon Alexa®。

SFR公众和公司执行总裁Grégory Labuel表示：“我们的SFR Box 8将为家庭消费娱乐和互联体验树立新的标准。得益于我们在互联家庭技术方面的合作伙伴关系，这款新产品所带来的声音和媒体效果将为用户提供前所未有的体验。”

负责音频视频解决方案业务部门的萨基姆副首席执行官Olivier Taravel表示：“Video Soundbox™可同时提供最佳图像、声音和语音功能，它显示了萨基姆在其产品中集成尖端技术的能力。我们很自豪能够向客户提供我们在音频和视频设备的共同开发和制造方面的专长。”

关于萨基姆

萨基姆(Sagemcom)是一家国际化的法国高科技集团，其业务涵盖宽带（机顶盒、千兆级网关）、智慧城市和物联网（LoRa联盟创始成员）市场。

萨基姆年收入达21亿欧元，在全球五大洲共拥有5,500名员工。萨基姆矢志保持集团在高附加值通信终端领域的全球领导地位。

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