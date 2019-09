ZF OPENMATICS et Maxion Wheels s’associent sur une solution de connectivité des roues

The Smart Wheel Connectivity Solution combines Maxion Wheels' MaxSmart wheel sensor technology with ZF OPENMATICS' integrated TAG sensor platform. (Photo: Business Wire)

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Maxion Wheels, le plus important fabricant de roues, au monde, a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec ZF OPENMATICS en vue de développer une solution de connectivité des roues, entièrement intégrée, la première du secteur. Destiné à l’origine au marché des véhicules commerciaux, le capteur multiservice collectera, analysera et diffusera des données clés telles que la pression et la température des pneus, la charge des roues et d’autres mesures indiquant la performance des roues et des pneus, aux conducteurs, gestionnaires de parcs et autorités chargées des infrastructures.

« Grâce au capteur de charge, unique attaché à la roue, les informations sur le pneu et la roue, collectées et communiquées via la Solution de connectivité intelligente de la roue permettront diverses analyses inédites quant à la sureté, l’efficacité d’utilisation et la rentabilité », a déclaré Pieter Klinkers, président-directeur général de Maxion Wheels. « En nous associant avec ZF OPENMATICS, nous combinons notre leadership dans le domaine de la roue, à leur expertise de la détection intelligente et de la télématique, afin de proposer une solution mécanique et de détection intégrée, qui, non seulement permettra d’éviter les défaillances finales des pneus et des roues potentiellement dangereuses et coûteuses, mais fournira également aux conducteurs et aux gestionnaires de parcs, les données fondamentales sur la performance des véhicules, dont ils ont besoin pour optimiser leur entreprise. »

« ZF bénéficie de plusieurs années d’expérience avec la communication sans fil, de type BLE (Bluetooth Low Energy). Nous complétons désormais cette expertise avec celle de Maxion pour créer le premier capteur de roue, TAG au monde, alimenté par batterie et entièrement intégré, qui ajoute des fonctionnalités importantes dépassant la simple surveillance de la pression des pneus. Les avantages des solutions de surveillance des roues en temps réel sont étendus à la durée de vie du pneu et à sa performance optimale. C’est là une nouvelle avancée vers l’amélioration de la sécurité routière, un plus grand confort de conduite et une meilleure rentabilité », a indiqué Thomas Rösch, directeur général de ZF OPENMATICS.

La Solution de connectivité intelligente de la roue combine la technologie du capteur de roue, MaxSmart® de Maxion Wheels, avec la plateforme à capteur TAG intégré, de ZF OPENMATICS. Montées directement sur la jante de chaque roue du véhicule, les balises résistantes et Bluetooth mesurent l’humidité, la température du pneu, la pression, et la charge du véhicule, ainsi que la position, la vitesse et les vibrations de la roue sur neuf axes. Les informations sont collectées en temps réel et transmises sans fil à l’unité de télématique, embarquée du véhicule, avant d’être transférées dans le Cloud de ZF. Les données peuvent être lues et analysées via un PC ou des appareils intelligents, ou envoyées à un système tiers selon le choix du client. En intégrant entièrement chaque capteur de données différent dans un TAG unique et facile à utiliser, ZF et Maxion offrent des possibilités de surveillance sans égal et véritablement à 360°.

Ce système entièrement intégré peut être installé sur quasiment tous les types de véhicules commerciaux, et même sur des machines agricoles. Il fournit des informations uniques en un coup d’œil, permettant ainsi d’améliorer la sécurité sur la route et de réduire les coûts. Cela le rend particulièrement précieux, non seulement pour les exploitants de parcs, mais aussi pour les prestataires de mobilité utilisant des solutions de conduite autonome.

Le nouveau partenariat présentera son premier prototype à l’occasion du salon automobile IAA 2019, et entend terminer ses études de faisabilité au cours du premier semestre 2020, avant de procéder aux essais, puis à la validation en situation réelle.

À PROPOS DE MAXION WHEELS

Maxion Wheels, une division d’IOCHPE-MAXION S.A., est un important fabricant de roues pour voitures particulières, camions légers, bus, poids lourds et remorques. La société fabrique également des roues destinées aux véhicules agricoles, ainsi qu’à d’autres applications hors route. Dotée d’une expérience de plus de 100 ans dans la fabrication de roues, et d’un effectif de 10 000 employés à travers le monde, Maxion Wheels s’impose comme le plus important fabricant de roues, au monde, produisant près de 60 millions de roues par an. À l’échelle mondiale, la société dessert ses clients FEO depuis 31 installations réparties dans 15 pays sur cinq continents, et elle dispose de centres techniques de pointe dans les Amériques, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Maxion Wheels à l’adresse www.maxionwheels.com.

À PROPOS DE ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

ZF est une société mondiale de technologie, qui fournit des systèmes aux voitures de tourisme, aux véhicules commerciaux et à la technologie industrielle, rendant possible la mobilité nouvelle génération. Avec son portefeuille de technologies exhaustif, la société propose des solutions intégrées pour les constructeurs automobiles établis, les prestataires de mobilité, et les startups opérant dans les secteurs des transports et de la mobilité. ZF continue d’améliorer ses systèmes dans les domaines de la connectivité numérique et de l’automatisation, afin de permettre aux véhicules de voir, de réfléchir et d’agir.

En 2018, ZF a réalisé un chiffre d’affaires de 36,9 milliards EUR. La société s’appuie sur une main d’œuvre mondiale de 149 000 employés répartis sur environ 230 sites dans 40 pays. ZF investit chaque année plus de 6 % de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement.

