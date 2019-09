Le plus gros cabinet juridique du Koweït signe un accord de collaboration avec Andersen Global

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a annoncé aujourd’hui qu’elle avait signé un accord de collaboration avec le plus gros cabinet juridique du Koweït, Al Khebra. Avec l’ajout d’Al Khebra, l’étape du 50e pays à être doté d’un cabinet de services juridiques au nombre des cabinets membres et collaborateurs d’Andersen Global, est désormais franchie. Andersen Global compte près de 400 professionnels dans 10 pays et plus de 20 sites dans la région du Moyen-Orient.

Basé à Koweït City, Al Khebra est dirigé par son fondateur et associé directeur, Osama A Al-Abdul Jaleel. Fort de ses quelque 50 spécialistes juridiques et fiscaux et cinq partenaires, Al Khebra fournit de nombreux services juridiques dans tout le Moyen-Orient. Les domaines de pratique légale du cabinet incluent le droit des sociétés et commercial, les fusions et acquisitions, les capitaux propres, les partenariats, les services fiscaux, bancaires et financiers, l’immobilier, le capital-risque, les investissements, les restructurations et l’emploi.

« Nous nous tournons vers le futur en y voyant un large canevas pour les possibilités infinies qui s’offrent à notre cabinet de se développer et d’être en tête dans la région. En collaborant avec l’équipe d’Andersen Global, nos clients peuvent être assurés que nous continuerons de fournir les solutions juridiques et commerciales les plus homogènes, professionnelles et innovantes », a déclaré Osama.

« Ses opportunités de croissance considérables font du Moyen-Orient, un marché incroyablement prometteur pour nous et notre expansion », a indiqué pour sa part, Mark Vorsatz, le président du conseil d’Andersen Global, et PDG d’Andersen. « L’ajout d’un cabinet de la qualité et de l’ampleur d’Al Khebra permet de continuer de positionner invariablement Andersen Global comme le “meilleur de sa catégorie”, dans toutes les régions du monde. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, l’association Andersen Global compte aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 149 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.