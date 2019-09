Grootste advocatenkantoor van Koeweit tekent samenwerkingsovereenkomst met Andersen Global

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kondigde vandaag aan dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met het grootste advocatenkantoor van Koeweit, Al Khebra. De toevoeging van Al Khebra markeert het 50e land met een rechtspraktijk onder de aangesloten en samenwerkende bedrijven van Andersen Global. Andersen Global telt bijna 400 professionals in 10 landen en meer dan 20 locaties in het Midden-Oosten.

Al Khebra, gevestigd in Koeweit Stad, staat onder leiding van oprichter en beherend vennoot Osama A Al-Abdul Jaleel. De bijna 50 juridische en fiscale professionals en vijf vennoten van Al Khebra bieden tal van juridische diensten door het hele Midden-Oosten. De juridische praktijkgebieden van het kantoor bestrijken corporate en commercieel, M&A, private equity, partnerships, belasting, onroerend goed, banking en finance, venture capital, investeringen, herstructurering en arbeidsparticipatie.

“We kijken naar de toekomst als een breed canvas voor de eindeloze mogelijkheden van ons kantoor om te groeien en het voortouw te trekken in de regio. In samenwerking met het team van Andersen Global kunnen onze cliënten er zeker van zijn dat we de meest naadloze, professionele en vernieuwende juridische en commerciële oplossingen zullen blijven bieden,” zei Osama.

“Het Midden-Oosten heeft aanzienlijke groeimogelijkheden en is ontzettend interessant voor ons en onze uitbreiding,” zei Mark Vorsatz, bestuursvoorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “De toevoeging van een bedrijf met de kwaliteit en omvang van Al Khebra helpt ons om Andersen Global consequent als ‘best in class’ te positioneren - in iedere regio ter wereld.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke aangesloten bedrijven die bestaan uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, telt nu wereldwijd meer dan 4.500 professionals en is actief op meer dan 149 locaties via aangesloten en samenwerkende bedrijven.

