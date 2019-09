Maior firma de advocacia do Kuwait assina acordo de colaboração com a Andersen Global

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global anunciou hoje que assinou um acordo de colaboração com a maior firma de advocacia do Kuwait, a Al Khebra. A inclusão da Al Khebra define o 50o país com uma prática de serviços jurídicos entre as empresas associadas e colaboradoras da Andersen Global. A Andersen Global tem cerca de 400 profissionais em 10 países e mais de 20 locais na região do Oriente Médio.

A Al Khebra, com sede na Cidade do Kuwait, é liderada por seu fundador e sócio-gerente Osama A Al-Abdul Jaleel. Os quase 50 profissionais jurídicos e tributários da Al Khebra e cinco parceiros fornecem vários serviços jurídicos em todo o Oriente Médio. As áreas de prática jurídica da firma incluem empresarial e comercial, fusões e aquisições, private equity, parcerias, impostos, bancos e finanças, imóveis, capital de risco, investimentos, reestruturação e emprego.

“Temos um futuro com infinitas possibilidades para nossa firma crescer e liderar na região. Colaborando com a equipe da Andersen Global, nossos clientes podem ter certeza de que continuaremos fornecendo as soluções jurídicas e comerciais mais perfeitas, profissionais e inovadoras”, disse Osama.

“O Oriente Médio tem oportunidades significativas de crescimento e isso é animador para nós e nossa expansão”, disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen. “Adicionar uma firma da qualidade e escala da Al Khebra ajuda a continuar posicionando a Andersen Global como a ‘melhor’ em todas as regiões do mundo.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 149 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

