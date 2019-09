Professional Testing Corporation® (PTC) entscheidet sich zugunsten von Prometric für globale Prüfungsverwaltung

BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--Im Anschluss an einen kompetitiven Beschaffungsprozess hat sich Professional Testing Corporation® (PTC) zugunsten von Prometric® als künftigen Partner für die globale Verwaltung von PTC-Kundenprogrammen entschieden. Unter den Bedingungen dieser mehrjährigen Vereinbarung erhalten die Kunden von PTC Zugang zu mehr als 700 bewährten, sicheren computerbasierten Prüfstandorten rund um den Globus, darunter zum umfangreichsten Netzwerk an Prüfstandorten zur Unterstützung professioneller Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten und Kanada.

„ Prometric ist hocherfreut, von PTC als ihr Bewertungslieferpartner für die nächste Vertragsperiode ausgewählt worden zu sein”, so Alex Paladino, Chief Revenue Officer bei Prometric. „ PTC hat in den vergangenen 25 erfolgreichen Jahren einen wohlverdienten Ruf aufgrund seiner Kundennähe und seines äußerst effektiven Programmmanagements erworben. Prometric wird einen wichtigen Beitrag zu ihrem anhaltenden Erfolg aufgrund der Nutzung unseres globalen Größenvorteils und der signifikanten Investitionen in Technologie und Betrieb leisten, um Prüflösungen zur Befriedigung ihres ständig steigenden globalen Zertifizierungsbedarfs und der sich weiter vergrößernden Lizenzierungskundenbasis bereitzustellen.”

Prometric wurde von mehr als 300 führenden Hochschulorganisations- und professionellen Zertifizierungs- und Lizenzierungsorganisationen beauftragt, um bei der erfolgreichen Verwaltung von mehr als 7 Mio. computerbasierten, papierbasierten und professionellen jährlichen Online-Überprüfungen in über 180 Ländern Unterstützung zu leisten. Prometric hat branchenführende Betriebsgepflogenheiten und Servicekapazitäten entwickelt, die gewährleisten, dass jeder Einzelne die Tests in einer sicheren, überwachten und konsistenten Testumgebung ortsunabhängig durchführen kann. Wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammmen, von der Programmimplementierung über den Zeitraum der Bereitstellung zur Sicherstellung, dass alle Programmerfordernisse vollständig erfüllt werden.

„ PTC freut sich auf die Partnerschaft mit Prometric für die globale Prüfungsverwaltung”, so Vicki Gremelsbacker, President von PTC. „ Wir vertrauen darauf, dass diese strategische Veränderung die Prüfungserfahrungen unserer Kandidaten weiter verbessern wird. Der Ruf von Prometric in puncto Zuverlässigkeit und Professionalismus, in Verbindung mit seinen branchenführenden Sicherheitsverfahren und geographisch unterschiedlichen Prüfstandorten wird sich als großer Vorteil für unser Kunden und ihre Kandidaten erweisen.”

Über Prometric

Prometric unterstützt Prüfstellen weltweit dabei, ihre Zertifizierungsprogramme durch Lösungen für die Testentwicklung und die Bereitstellung von Lösungen voranzubringen, die Standards im Hinblick auf Qualität und Service-Exzellenz setzen. Prometric vertritt ein umfassendes und zuverlässiges Konzept bei der Beratung, Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung von Programmen in einer integrierten, technologiebasierten Umgebung rund um den Globus, sei es in einem hochsicheren Prüfnetzwerk mit über 180 teilnehmenden Ländern oder in Form von bequemen Online-Prüfserviceleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prometric.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @PrometricGlobal und www.linkedin.com/company/prometric/.

Über Professional Testing Corporation

Die Professional Testing Corporation (PTC) ist ein anerkanntes globales führendes Unternehmen in den Bereichen Prüf- und Bewertungsserviceleistungen. PTC wurde im Jahr 1983 gegründet und bietet ein umfassendes Sortiment an Zertifizierungs- und Lizenzierungsserviceleistungen, einschließlich Arbeitsplatzanalysen, Testentwicklungen, Testverwaltungen, Zulassungen und psychometrische Beratung, Statistik und Scoring, Umfrageentwicklung und -Verarbeitung sowie Verbands-/Boardmanagementserviceleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ptcny.com.

