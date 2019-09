Le réseau Celsius passe le cap des 100 comptes institutionnels actifs au premier semestre 2019

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le réseau Celsius (https://celsius.network/), plateforme de cryptomonnaies leader de son secteur, annonce aujourd’hui avoir recruté plus de 100 clients institutionnels. Pour pouvoir utiliser les services de Celsius, les institutions doivent effectuer une rigoureuse procédure de type KYC (connaissance du client), déposer une demande complète pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et réaliser un processus d’évaluation. Les institutions représentent le côté demande du marché Celsius avec plus de 50 000 HODLers de détail équilibrant le côté offre. La plateforme basée sur la Blockchain Celsius opère de manière complètement différente de nombreux autres marchés traditionnels de prêts B2B, dans lesquels les institutions représentent généralement le côté offre et les emprunteurs particuliers le côté demande.

Cette annonce va dans le sens de la mission élargie du réseau Celsius de devenir l’application décentralisée (Dapp) provoquant l’adoption de masse de la Blockchain en aidant à faire entrer les 100 prochains millions de personnes dans le monde des cryptomonnaies et en redistribuant 80 % des profits à sa communauté de déposants. En plus de la forte croissance dans le monde institutionnel, Celsius a également enregistré une croissance remarquable pour ses services de détail.

● L’équivalent de plus de 2,2 milliards de dollars de prêts de devises émis depuis juillet 2018

● Plus de 375 millions de dollars d’actifs sous gestion passés en dépôts de clients et garanties sous gestion

● Plus de 160 000 transactions de prêts

● Plus de 4 millions de dollars de paiements d’intérêts distribués

● Plus de bénéfices en BTC et ETH que tout autre acteur, avec un retour pour les déposants allant jusqu’à 80 % de ses revenus

« C’est formidable de voir autant d’institutions choisir de travailler avec nous, prenant le relais des investisseurs particuliers et augmentant leur soutien aux cryptomonnaies en tant que prochaine classe d’actifs majeure », a déclaré Alex Mashinsky, PDG et fondateur du réseau Celsius. « En faisant entrer davantage d’acteurs professionnels dans le monde des cryptos, nous sommes en mesure de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande, mais aussi de procurer des récompenses et services encore plus importants à notre communauté de déposants HODLers. »

À propos de Celsius Network

Le réseau Celsius répond aux besoins financiers des consommateurs d’aujourd’hui dans le monde entier grâce à des revenus d'intérêts élevés et à des prêts à bas coût accessibles via une application mobile. Fondée sur la conviction que les services financiers ne devraient faire que ce qui est dans l'intérêt de la communauté des déposants, Celsius est une plateforme de marché basée sur la Blockchain pour laquelle une adhésion donne accès à des services financiers organisés qui ne sont pas disponibles via les institutions financières traditionnelles. Pour de plus amples informations, consultez le site www.celsius.network

