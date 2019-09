Blackfoot modernise son infrastructure et trouve chaussure à son pied avec ExaGrid pour le stockage de ses sauvegardes

As Blackfoot Communications Modernizes its Infrastructure, the Search for Backup Storage Ends with ExaGrid https://www.blackfoot.com/ (Photo: Business Wire)

As Blackfoot Communications Modernizes its Infrastructure, the Search for Backup Storage Ends with ExaGrid https://www.blackfoot.com/ (Photo: Business Wire)

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, l'un des principaux fournisseurs de stockage hyperconvergé intelligent pour les sauvegardes, annonce aujourd'hui que Blackfoot Communications utilise les systèmes de sauvegarde sur disque d'ExaGrid pour accroître la performance de sauvegarde, tout en simplifiant la gestion de son environnement de sauvegarde. En outre, Blackfoot a été en mesure de conserver son investissement dans ses applications et processus actuels étant donné qu'ExaGrid soutient une grande variété d'applications et de services de sauvegarde.

Basé à Missoula, Montana, Blackfoot Communications est le partenaire de choix pour les services vocaux, de données, nuagiques et informatiques d'entreprise dans toute la région Pacifique Nord-Ouest. De plus, Blackfoot fournit des services téléphoniques résidentiels et d'Internet haut débit dans l'ouest du Montana et l'est de l'Idaho.

Le personnel informatique chez Blackfoot a utilisé de nombreuses solutions de sauvegarde au fil des ans, tout en restant au fait de la technologie (bandothèques, stockage sur disque et dispositifs de déduplication). Une fois que la société a virtualisé son infrastructure, elle a opté pour Veeam® Backup & Replication™ comme application de sauvegarde. "Notre précédente solution n'était pas compatible avec les restaurations synthétiques et complètes ou les restaurations instantanées de Veeam. J'ai donc décidé de chercher des options mieux adaptées. Après quelques recherches, j'ai découvert ExaGrid et contacté mon revendeur pour organiser un entretien. Nous avons installé ExaGrid il y a environ un an, et cela a changé ma vie!", déclare Mike Hanson, administrateur de systèmes chez Blackfoot.

Maintenant que Blackfoot utilise Veeam avec ExaGrid, notre personnel informatique utilise un plus grand nombre de fonctionnalités Veeam, tout comme des restaurations synthétiques complètes, les vérifications SureBackup™, et Instant VM Recovery®, ainsi que le déplaceur accéléré de données de Veeam intégré au système ExaGrid. "Lorsque j'arrive au travail, je consulte mes emails et ouvre une session dans la console Veeam. Cela me prend deux minutes pour vérifier mes sauvegardes, et je peux ensuite poursuivre mes activités. Cela a vraiment changé notre façon de procéder", déclare M. Hanson.

L'intégration unique d'ExaGrid et de Veeam a stimulé la performance de sauvegarde. "L'impact des sauvegardes complètes sur nos systèmes est passé de 30 à 3,5 heures. ExaGrid est capable de créer des sauvegardes synthétiques complètes utilisant le déplaceur accéléré de données de Veeam au sein du dispositif, avec un impact minime sur notre infrastructure de production. La restauration synthétique complète prend environ neuf heures, mais après la sauvegarde incrémentielle, qui prend trois heures et demie, nos systèmes sont libres d'exécuter d'autres tâches. Cela a donc un impact considérable sur notre environnement", déclare M. Hanson. Selon lui, l'utilisation d'ExaGrid a totalement simplifié la sauvegarde des données de Blackfoot. "Ce que j'aime le plus à propos de la solution d'ExaGrid est sa simplicité d'utilisation. Elle s'intègre parfaitement à ma solution de sauvegarde, et le système s'exécute automatiquement. J'ai enfin retrouvé mes week-ends."

Grâce à la zone de réception unique d'ExaGrid et au déplaceur de données de Veeam intégré au dispositif, les sauvegardes sont écrites Veeam-à-Veeam au lieu de Veeam-à-CIFS, ce qui procure une augmentation de 30% de la performance. ExaGrid est le seul produit sur le marché offrant un tel niveau de performance. Étant donné qu'ExaGrid intègre le déplaceur de données Veeam, les restaurations synthétiques de Veeam peuvent être créées à un rythme six fois plus rapide qu'avec toute autre solution. ExaGrid stocke les sauvegardes Veeam les plus récentes d'une manière non-dédupliquée dans sa zone de réception, exécute le déplaceur de données de Veeam sur chaque dispositif ExaGrid, et équipe chaque dispositif d'un processeur avec une architecture évolutive. Cette combinaison de zone de réception, de déplaceur de données Veeam et d'informatique évolutive fournit les restaurations synthétiques complètes Veeam les plus rapides comparé à toute autre solution ou configuration sur le marché.

