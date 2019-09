Professional Testing Corporation® (PTC) choisit Prometric pour l’administration de ses examens à l’échelle mondiale

BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--Suite à un processus d'approvisionnement concurrentiel, Professional Testing Corporation® (PTC) a sélectionné Prometric® comme partenaire pour l’administration de ses programmes client à l’échelle mondiale. Selon les termes de cet accord pluriannuel, les clients de PTC auront accès aux plus de 700 sites d’examen informatisés, sécurisés et établis de Prometric à travers le monde, y compris au plus vaste réseau de sites d’examen au service des professionnels aux États-Unis et au Canada.

« Prometric est ravi d’avoir été choisi par PTC pour être son partenaire pour la réalisation d’évaluations durant la prochaine période contractuelle », a affirmé Alex Paladino, directrice des recettes chez Prometric. « PTC a acquis une réputation bien méritée en matière de proximité client et de gestion de programme efficace, qui contribue à son succès depuis plus de 25 ans. Prometric contribuera à la pérennisation de sa réussite en tirant parti de notre envergure mondiale et de nos importants investissements dans la technologie et les opérations pour fournir des solutions d’examen répondant aux besoins changeants de sa clientèle mondiale en matière de certification et d’homologation. »

Prometric bénéficie de la confiance de plus de 300 grandes organisations commerciales, académiques et professionnelles de certification et d’homologation, une confiance gagnée en aidant à la gestion réussie de plus de 7 millions d’examens professionnels informatisés, sur papier et en ligne chaque année dans plus de 180 pays. Prometric a développé des capacités de service et des pratiques opérationnelles de premier plan qui garantissent que chaque individu passera son examen dans un environnement de test sécurisé, contrôlé et constant, quel que soit le site. Nous collaborons étroitement avec nos partenaires, de la mise en œuvre de programme à la livraison, pour garantir que toutes les exigences des programmes sont pleinement satisfaites.

« PTC se réjouit à l’idée de s’associer avec Prometric pour une gestion des examens à l’échelle mondiale », a déclaré Vicki Gremelsbacker, présidente de PTC. « Nous sommes convaincus que cette décision stratégique améliorera les expériences de test de nos candidats. La réputation de fiabilité et de professionnalisme de Prometric, associée aux meilleures procédures de sécurité de l’industrie et à ses sites d’examen géographiquement disséminés, s'avèrera être un atout de poids pour nos clients et leurs candidats. »

À propos de Prometric

Prometric permet aux commanditaires de tests du monde entier de faire progresser leurs programmes d'accréditation en se dotant de solutions de développement et de prestation de tests qui établissent la norme en matière de qualité et d'excellence du service. Prometric propose une approche complète et fiable en matière de conseils, d'élaboration, de gestion et d'exécution de programmes dans un environnement technologique intégré, via le réseau d’examens le plus sécurisé au monde couvrant plus de 180 pays, ou avec le confort de services d’examen en ligne. Pour de plus amples renseignements, visitez www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter à @PrometricGlobal et sur www.linkedin.com/company/prometric/.

À propos de Professional Testing Corporation

Professional Testing Corporation (PTC) est un fournisseur mondial établi de services de tests et d'évaluation. Fondée en 1983, la société PTC propose une gamme complète de services de certification et d’homologation, notamment des analyses de qualifications, le développement de tests, l'administration de tests, des conseils en accréditation et en psychométrie, des statistiques et des notations, l’élaboration et le traitement d’enquêtes, ainsi que des services de gestion d’association/de conseil d'administration. Pour de plus amples renseignements, visitez www.ptcny.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.