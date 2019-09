Opentrons lance le thermocycleur le plus abordable au monde

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Opentrons, la société qui rend la robotique de laboratoire accessible, a lancé le thermocycleur entièrement automatisé le plus abordable qui soit, apportant aux biologistes du monde entier une automatisation de bout en bout du flux de travail basée sur la PCR.

Aujourd'hui, de nombreux produits sur le marché permettent aux biologistes d'automatiser des parties clés de leurs flux de travail, mais la plupart des robots de laboratoire nécessitent encore une intervention humaine entre les étapes. Cela divise les flux de travail en petits blocs automatisés, ce qui oblige les scientifiques à manipuler eux-mêmes leurs échantillons - et ne libère pas vraiment les biologistes du travail de laboratoire répétitif et sujet aux erreurs. Avec le lancement de leur thermocycleur automatisé prêt à l'emploi, Opentrons élimine l'un des principaux obstacles empêchant les biologistes de disposer de solutions de laboratoire entièrement automatiques et autonomes.

Le thermocycleur Opentrons, proposé au prix de 4 000 $, est conçu pour s'adapter directement sur le pont du robot de pipetage OT-2, et est aussi rapide et précis que les machines au prix 10 fois supérieur. Cela débloque l'automatisation de bout en bout de protocoles importants tels que la préparation des banques NGS, le génotypage PCR, l'assemblage de l'ADN, la mutagenèse PCR, et bien plus encore.

" Avant les thermocycleurs, les biologistes utilisaient la PCR en déplaçant les tubes d'un bain d'eau à l'autre à la main, " explique Will Canine, cofondateur et chef de produit chez Opentrons. " Les thermocycleurs ont automatisé ce processus fastidieux, et nous allons encore plus loin en automatisant également les étapes de pipetage avant et après le thermocyclage, le tout à un prix révolutionnaire accessible aux biologistes du monde entier. "

Les biologistes peuvent télécharger des protocoles pour des expériences importantes comme la préparation des banques NGS, le génotypage PCR et l'assemblage de l'ADN d'un simple clic, ou même créer leurs propres protocoles à partir de zéro sans avoir besoin de compétences en programmation ou d'une équipe technique. Cette combinaison d'abordabilité, de facilité d'utilisation et d'automatisation puissante est en train de changer la façon dont de nombreux biologistes font leur travail au quotidien.

À propos d'Opentrons

Opentrons rend l'automatisation accessible à tous les laboratoires, en commençant par des robots de pipetage abordables pour les biologistes. Avec son matériel facile à utiliser et une plateforme logicielle ouverte, Opentrons automatise le travail manuel en laboratoire et permet la recherche collaborative pour les sciences de la vie. Opentrons a aidé plus de 1 000 laboratoires dans 45 pays à économiser du temps, de l'argent et des coûts de laboratoire, y compris 47 des 50 meilleures universités du monde, comme le MIT, Oxford et Stanford, et 9 des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques, comme GSK, Merck et Novartis. Pour en savoir plus, visitez www.opentrons.com.

