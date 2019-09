Opentrons lança o termociclador mais acessível do mundo

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Opentrons, a empresa que tornou acessível a robótica de laboratório, lançou o termociclador totalmente automatizado mais acessível de todos os tempos, trazendo automação de ponta do fluxo de trabalho baseada na reação em cadeia da polimerase (RCP) para biólogos de todas as partes do mundo.

Atualmente, muitos produtos no mercado permitem que os biólogos automatizem partes importantes de seus fluxos de trabalho, mas a maioria dos robôs de laboratório ainda exige intervenção humana entre as etapas. Isso divide os fluxos de trabalho em pequenos fragmentos automatizados, fazendo com que os cientistas manipulem suas próprias amostras – e não liberando os biólogos de trabalhos de laboratório repetitivos e propensos a erros. Com o lançamento do termociclador automatizado na plataforma, a Opentrons está aliviando um dos principais pontos problemáticos que impedem os biólogos de terem soluções de laboratório totalmente automatizadas

O termociclador da Opentrons, ao preço de US$ 4.000, foi projetado para caber diretamente na plataforma do robô pipetador OT-2 e é tão rápido e preciso como as máquinas que custam 10 vezes seu preço. Isso desbloqueia a automação de ponta de protocolos importantes, como a Preparação da biblioteca de sequenciamento de próxima geração, genotipagem por RCP, montagem de DNA, mutagênese por RCP e muito mais.

"Antes dos termocicladores, os biólogos executavam a RCP movendo os tubos de uma banheira a outra de forma manual", disse Will Canine, cofundador e diretor de Produtos da Opentrons. "Os termocicladores automatizaram esse tedioso processo e agora estamos dando um passo adiante para automatizar as etapas de pipetagem antes e depois da termociclagem – tudo por um preço revolucionário acessível aos biólogos do mundo inteiro."

Os biólogos podem baixar protocolos para experimentos importantes como a Preparação da biblioteca de sequenciamento de próxima geração, a genotipagem por RCP e a montagem de DNA clicando em um botão, ou até mesmo criar seus próprios a partir do zero, sem a necessidade de habilidades de programação ou de uma equipe técnica. Essa combinação de acessibilidade, facilidade de uso e poderosa automação está mudando a maneira como muitos biólogos realizam seu trabalho diário.

Sobre a Opentrons

A Opentrons está tornando a automação acessível para qualquer laboratório, começando com os robôs pipetadores acessíveis para biólogos. Com seu hardware fácil de usar e uma plataforma de software aberto, a Opentrons automatiza o trabalho manual de laboratório e capacita a pesquisa colaborativa para os cientistas da vida. A Opentrons ajudou mais de mil laboratórios em 45 países a economizar tempo, dinheiro e custos – incluindo 47 das 50 melhores universidades acadêmicas do mundo, como MIT, Oxford e Stanford, e nove das 10 maiores empresas farmacêuticas, como GSK, Merck e Novartis. Para saber mais, acesse www.opentrons.com.

