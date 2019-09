SAGEMCOM LANCE LE NOUVEAU DECODEUR BOX 8 TV DE SFR, MIS SUR LE MARCHE EN AOUT 2019

RUEIL, France--(BUSINESS WIRE)--SAGEMCOM ET SFR ANNONCENT LE LANCEMENT DU DECODEUR BOX 8 TV DE SFR, CO-DEVELOPPE PAR LEURS EQUIPES, UN NOUVEAU DECODEUR ULTRA PUISSANT QUI OFFRE UNE IMAGE ET UN SON DE TRES HAUTE QUALITE, ASSOCIANT EGALEMENT UN ASSISTANT VOCAL POUR PILOTER A LA VOIX SON EXPERIENCE AUDIOVISUELLE ET UNE ENCEINTE INTEGREE.

Ce produit innovant appartient à la gamme de Video Soundbox™, developpée par Sagemcom pour répondre à l’attente toujours croissante des clients pour des “box” agrégeant la fourniture de divertissements immersifs, commandés à la voix et des services d’assistant vocal.

Pour la partie vidéo, le produit est prêt pour la 4K HDR et le Dolby Vision, permettant une image plus riche en détails et en couleurs, avec un contraste très élevé. Pour le son, la compatibilité Dolby Atmos permet la restitution d’un son « comme au cinéma ».

L’assistant vocal intégré permet de piloter le décodeur au son de la voix. Sans télécommande, avec une interface utilisateur développée par Wiztivi, changer de chaine, mettre en pause un programme et le reprendre plus tard, rechercher un contenu en replay est désormais effectué de façon instantanée. A l’automne prochain, le produit intègrera Amazon Alexa®.

« Notre Box 8 SFR va instaurer un nouveau standard du divertissement grand public et des services connectés à la maison », déclare Grégory Rabuel, Directeur Exécutif Grand Public et Entreprises d’Altice France. « Au travers de notre partenariat sur les technologies du foyer connecté, ce nouveau produit combinera les univers de la voix et du multimédia pour une expérience utilisateur sans précédent. »

Olivier Taravel, Directeur Général Délégué de Sagemcom, en charge de l’Activité AUDIO VIDEO SOLUTIONS, déclare : « Ce produit, en associant le meilleur de l’image, du son et de la voix, est un exemple de ce que Sagemcom sait intégrer dans ses produits. Nous sommes fiers de mettre notre expertise en co-développement et fabrication de produits Audio et Vidéo au service de nos clients ».

A propos de Sagemcom

Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du hautdébit (décodeurs, box Internet), de la smart city (smart meter et smart grid), et de l’Internet des Objets (membre fondateur de l’Alliance LoRa). Avec un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à Rueil- Malmaison, emploie 5 500 personnes sur les cinq continents.

