MSCI將收購Carbon Delta以加強抵禦氣候風險的能力

紐約和蘇黎世--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球投資界關鍵決策支援工具和服務的一流提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI) 今天宣佈，其子公司MSCI Barra (Suisse) Sàrl已簽署收購蘇黎世環境金融科技和資料分析公司Carbon Delta AG (“Carbon Delta”)的最終協議。

Carbon Delta成立於2015年，是氣候變遷情景分析領域的全球領導者。MSCI和Carbon Delta將共同為機構市場創建廣泛的氣候風險評估和報告服務，為全球投資人提供解決方案，幫助他們加強瞭解氣候變遷對其投資組合的影響並遵守強制性和自願性氣候風險資訊揭露計畫和要求。自願性報告計畫由氣候相關金融資訊揭露工作組(TCFD)、聯合國支持的負責任投資原則(UNPRI)等實體主導，而強制性資訊揭露要求正在整個歐盟和北美迅速展開。

與Carbon Delta的整合將使MSCI能夠以最先進的建模技術（該技術支援氣候情景分析和對過渡風險及實體風險的前瞻性評估）和對全球公開上市公司廣泛的公司層面分析來擴大MSCI各項強大的抵禦氣候風險能力。這種能力將作為MSCI氣候風險值提供，此為創新和開創性的氣候風險指標，可以計算氣候變遷對公司市場價值的影響，並幫助投資人瞭解和量化其投資組合中的這些風險。

MSCI ESG負責人Remy Briand表示：「我們認為，從長期來看，氣候變遷將成為最重要的投資因素之一。機構投資人應能夠分析氣候風險對其投資組合的影響，同時應能夠報告它們的氣候策略。我們很高興與Carbon Delta一起為我們的客戶提供最先進的氣候風險分析能力，幫助塑造未來的投資管理實務。」

蘇黎世辦事處將作為MSCI的氣候風險中心，也是氣候變遷風險分析和工具的開發重點。其目標是與世界一流的學術和研究機構建立強有力的合作夥伴關係，以便在Carbon Delta已經建立的關係基礎上推進氣候科學在金融風險分析領域的應用。

Carbon Delta執行長Oliver Marchand博士表示：「Carbon Delta一直致力於為金融機構創建最佳的氣候變遷情景分析。我們很高興與MSCI合作以促進我們產品的發展和成熟。將Carbon Delta的情景分析和MSCI的產品結合在一起是機構投資人一直在追求的目標。」

本次交易可望於下個月內完成，具體取決於特定成交條件。本項業務預計將在MSCI的「所有其他」報告部分內的ESG營運部分增加約400至500萬美元的經常性費用。本次收購將透過現有庫存現金提供資金。

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關於MSCI Inc.

MSCI是為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流公司。我們擁有超過45年的研究、資料與技術專長，致力於協助客戶理解和分析風險與回報的主要驅動因素，並且充滿自信地建立更加有效的投資組合，從而做出更加明智的投資決策。我們創建了業界領先的研究提升型解決方案，客戶可利用這些解決方案獲得投資洞察，並提高投資流程的透明度。查詢詳情，請造訪www.msci.com。MSCI#IR

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》中規定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述與未來事件或未來財務業績有關，並且涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能造成實際結果、活動水準、業績或成就與這些陳述中明示或暗示的實際成果、活動水準、業績或成就出現實質性差異的因素。在某些情況下，您可從「“ 可以」、「可能 」、「預計 」、「打算 」、「計畫 」、「尋求 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」或「繼續 」或上述措辭的否定形式或其他類似表述來確定前瞻性陳述。您不應過度依賴前瞻性陳述，因為其涉及已知和未知的風險、不確定性和在某些情況下超出MSCI控制並可能對實際成果、活動水準、業績或成就產生實質影響的其他因素。

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