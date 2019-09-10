MSCI将通过收购Carbon Delta加强抵御气候风险的能力

纽约和苏黎世--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球投资界关键决策支持工具和服务领先提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI) 今天宣布，其子公司MSCI Barra (Suisse) Sàrl已签署收购苏黎世环境金融科技和数据分析公司Carbon Delta AG (“Carbon Delta”)的最终协议。

Carbon Delta成立于2015年，是气候变化情景分析领域的全球领先者。MSCI和Carbon Delta将共同为机构市场创建广泛的气候风险评估和报告服务，为全球投资者提供解决方案，帮助它们更好地了解气候变化对它们的投资组合的影响并遵守强制性和自愿性气候披露计划和要求。自愿性报告计划由气候相关金融披露工作组(TCFD)、联合国支持的负责任投资原则(UNPRI)等实体牵头，而强制性披露要求正在整个欧盟和北美迅速展开。

与Carbon Delta的融合将使MSCI能够通过最先进的建模技术（该技术支持气候情景分析和对过渡风险及物理风险的前瞻性评估）和对全球公开上市公司广泛的公司层面分析来扩展MSCI各项强大的抵御气候风险能力。这种能力将作为MSCI气候风险值提供，该值是一个创新和开创性的气候风险指标，可以计算气候变化对公司市场价值的影响，并帮助投资者了解和量化其投资组合中的这些风险。

MSCI ESG负责人Remy Briand表示：“ 我们认为，从长期来看，气候变化将成为最重要的投资因素之一。机构投资者应能够分析气候风险对其投资组合的影响，同时应能够报告它们的气候战略。我们很高兴与Carbon Delta一道为我们的客户提供最先进的气候风险分析能力，帮助塑造未来的投资管理实践。”

苏黎世办事处将作为MSCI的气候风险中心，也是气候变化风险分析和工具的开发重点。其目标是与世界领先的学术和研究机构建立强有力的合作伙伴关系，以便在Carbon Delta已经建立的关系的基础上推进气候科学在金融风险分析领域的应用。

Carbon Delta首席执行官Oliver Marchand博士表示：“ Carbon Delta一直致力于为金融机构创建最佳的气候变化情景分析。我们很高兴与MSCI合作以促进我们产品的发展和成熟。将Carbon Delta的情景分析和MSCI的产品结合在一起是机构投资者一直在追求的目标。”

本次交易预计将在下个月内完成，具体取决于惯常的成交条件。本项业务预计将在MSCI的“所有其他”报告分部内的ESG运营分部增加约400至500万美元的经常性费用。本次收购将通过现有库存现金提供资金。

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关于MSCI Inc.

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过45年的研究、数据与技术专长，致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素，并且充满自信地建立更加有效的投资组合，从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究提升型解决方案，客户可利用这些解决方案获得投资洞察，并提高投资流程的透明度。垂询详情，请访问www.msci.com。MSCI#IR

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