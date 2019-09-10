富瑞將集結全球力量，支援巴哈馬颶風賑災工作

紐約、香港和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--富瑞(Jefferies)今天宣佈，公司及旗下員工將支持賑災工作，為巴哈馬遭遇颶風「多利安」襲擊的人們提供援助，並將為全球投資人提供機會，共同參與相關工作。

首先，富瑞將把9月11日（週三）來自美國、歐洲和亞洲股票、固定收益和外匯交易的淨交易佣金全數捐出。其次，富瑞將以公司名義直接捐贈100萬美元。最後，全球所有3,656名員工會有機會將其週三當日的薪酬捐出用於賑災工作。這些捐款將分派給一系列希望快速籌得賑災資金，直接用於救援和恢復工作的慈善機構。

富瑞董事長兼執行長Rich Handler以及執行委員會主席Brian Friedman評論道：「富瑞的全體同仁都對巴哈馬災難性的破壞表示深深的關切。我們希望富瑞的這些捐款將為緩解受災群眾的痛苦盡綿薄之力，並鼓勵我們的全球員工和客戶加入我們的行列，共同協助那些有需要的人們。」

富瑞集團(Jefferies Group LLC)總部位於美國，是規模最大的獨立全方位服務型全球投資銀行公司，55年來一直為客戶提供卓越服務，在為投資人、企業與政府提供見解、專長與執行服務方面居於領先地位。本公司在美洲、歐洲與亞洲針對各種產品提供全面的投資銀行、諮詢、銷售及交易、研究及財富管理服務。富瑞集團是Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)的全資子公司，後者是一家多元化的金融服務公司。

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