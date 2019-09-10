富瑞将集结全球力量，支持巴哈马飓风赈灾工作

纽约、香港和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--富瑞(Jefferies)今天宣布，公司及旗下员工将支持赈灾工作，向巴哈马那些遭遇飓风“多里安”袭击的人们提供援助，并将向全球投资者提供机会，共同参与到相关工作中来。

首先，富瑞将把9月11日（周三）来自美国、欧洲和亚洲股票、固定收益和外汇交易的净交易佣金全数捐出。其次，富瑞将以公司名义直接捐赠100万美元。最后，全球所有3,656名员工会有机会将其周三当日的薪酬捐出用于赈灾工作。这些捐款将分派给一系列希望快速筹得赈灾资金，直接用于救援和恢复工作的慈善机构。

富瑞董事长兼首席执行官Rich Handler以及执行委员会主席Brian Friedman评价道：“富瑞的全体同仁都对巴哈马灾难性的破坏表示深深的关切。我们希望富瑞的这些捐款将为缓解受灾群众的痛苦尽绵薄之力，并鼓励我们的全球员工和客户加入到我们的行列中来，共同帮助那些有需要的人们。”

富瑞集团(Jefferies Group LLC)总部位于美国，是规模最大的独立全方位服务型全球投资银行公司，55年来一直为客户提供卓越服务，在为投资者、企业与政府提供见解、专长与执行服务方面居于领先地位。本公司在美洲、欧洲与亚洲针对各种产品提供全面的投资银行、咨询、销售及交易、研究及财富管理服务。富瑞集团是Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)的全资子公司，后者是一家多元化的金融服务公司。

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