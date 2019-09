Treezor, la fintech des fintechs, s’appuie sur Thales pour déployer en toute sécurité sa plateforme de gestion des paiements

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Thales annonce avoir été sélectionné par Treezor, le numéro un français des plateformes de paiements, pour garantir la sécurité de toute sa chaîne de paiements, à destination de l’ensemble des acteurs - des banques traditionnelles aux néo-banques, sans oublier les plateformes de financement participatif - grâce à la solution Safenet Data Protection on Demand de Gemalto, une société Thales.

En tant qu'émetteur de monnaie électronique, Treezor est tenu de respecter une série de réglementations et d'obligations relatives à la confidentialité des données, imposées en particulier par l'Autorité française de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le réseau Mastercard et le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. Treezor a l'obligation d'appliquer des contrôles rigoureux pour la sécurité des données, afin de protéger les informations financières personnelles et d'autres données sensibles. Après avoir évalué plusieurs fournisseurs, Treezor a choisi la solution SafeNet Data Protection On Demand (DPoD) pour sa capacité à fournir des modules de sécurité matériels (HSM) dans le cloud à la fois rentable, intuitif, hautement sécurisée pour les transactions cryptographiques.

"L'innovation est au cœur de notre activité, mais elle ne doit jamais se faire aux dépens de la sécurité, et vice versa", déclare Eric Lassus, PDG de Treezor. "Notre philosophie repose en partie sur une collaboration très étroite avec nos clients pour comprendre leurs besoins, ce qui a engendré la naissance de notre plateforme de paiements utilisant des API standardisées. Il nous fallait donc une solution répondant à nos besoins en matière de sécurité, de gestion et de performance commerciale."

Récemment acquis par la Société Générale, Treezor connait parfaitement les avantages procurés par les HSM en matière de sécurité. L'entreprise, souhaitant toutefois minimiser les investissements et les frais généraux en cours sans mettre en péril la sécurité de sa solution, a choisi de faire confiance aux solutions cloud. En profitant de la période d'essai gratuite de 30 jours offerte par Thales pour sa solution de Cloud HSM, Treezor bénéficie de la facilité d'utilisation et de la rapidité de déploiement qui sont inhérentes à cet environnement. Au cours de la phase d'évaluation de la solution SafeNet DPoD, sa parfaite simplicité a convaincu Treezor que le service SafeNet Cloud HSM On Demand est la meilleure solution en termes de coûts, de sécurité et d'aisance de déploiement.

Avec la solution SafeNet DPoP, Treezor bénéficie :

d’un déploiement rapide et d'une intégration simple – Les services de Cloud HSM ont été installés et intégrés aux systèmes existants en quelques minutes ;

– Les services de Cloud HSM ont été installés et intégrés aux systèmes existants en quelques minutes ; d’une disponibilité élevée de services – À la différence des autres services de Cloud HSM disponibles sur le marché, la solution SafeNet DPoD garantit une disponibilité de services de 99,95% ;

– À la différence des autres services de Cloud HSM disponibles sur le marché, la solution SafeNet DPoD garantit une disponibilité de services de 99,95% ; de la prévisibilité des coûts – La tarification est prévisible, et inclut tous les coûts de duplication et de sauvegarde, ce qui se traduit par une disponibilité élevée, sans frais cachés.

La stratégie de Treezor a généré une croissance considérable en deux ans, pour passer de 100 000 cartes émises et 400 000 euros de transactions en 2017, à plus de 500 000 cartes et cinq milliards d’euros en 2018.

Grâce à l'évolutivité de la solution SafeNet Cloud HSM On Demand, et à la séparation intégrée des tâches, Treezor peut proposer à chaque client un service HSM dédié, et lui apporter ainsi la tranquillité de savoir que ses données financières et sensibles sont compartimentées et protégées en toute sécurité.

Dans le monde de la finance, la confiance est un critère d'une extrême importance, d'après lequel les clients jugent les entreprises", poursuit EricLassus. "Nous avons jeté notre dévolu sur Thales pour sa réputation exemplaire en matière de sécurité, pour la facilité d'utilisation de sa solution et pour la disponibilité élevée et garantie des services. Pour nous, il est également vital de pouvoir donner à nos clients une visibilité claire des coûts et de la disponibilité de nos services. La transparence et la fiabilité que nous avons obtenues avec la solution SafeNet DPoD répondent parfaitement à nos besoins en termes de simplicité, sécurisation et rentabilité des services, sur l'intégralité de notre chaîne de paiements, des banques traditionnelles aux fintechs les plus innovantes."

Todd Moore, VP Cloud Protection and Licensing, Thales, déclare: "Le secteur financier est l’un des les plus réglementés au monde. Il est parfois compliqué de trouver le bon équilibre entre innovation et conformité. Avec SafeNet DPoP, Treezor peut proposer des solutions novatrices sur l'ensemble de sa plateforme de paiements, tout en garantissant une approche transparente et sécurisée satisfaisant aussi bien le législateur que la clientèle."

Note aux rédacteurs Les solutions Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à l’internet des objets, en passant par la sécurité des entreprises. Conçus pour authentifier les personnes, les transactions et les objets, chiffrer les données et conférer de la valeur ajoutée aux logiciels, les technologies et les services Gemalto permettent aux entreprises et aux gouvernements de fournir des services numériques sécurisés pour des milliards d’individus et d’objets. À propos de Thales Ceux qui font avancer le monde s’appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d’architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d’exception, qui rendent demain possible dès aujourd’hui. Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif. Fort de 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros, sur une base pro forma intégrant Gemalto. À propos de Treezor Fondée en 2016 par Éric Lassus et Xavier Labouret, acquise en 2019 par le groupe Société Générale, Treezor est une plate-forme française de Bank-as-a-Service (BaaS) couvrant l’ensemble de la chaîne de paiements par le biais de solutions basées sur API. La Fintech est un émetteur de monnaie électronique agréé et un membre principal du réseau Mastercard. En tant que jeune startup innovante, Treezor consacre une partie importante de ses ressources au développement de nouvelles technologies dans le domaine de l’Open- Banking afin de soutenir la stratégie et le déploiement des services de ses clients.

