A Toyosuban, Tokióban található teamLab Planets, a múzeum, ahol a víz a kiállítási közeg, most az őszt mutatja be. A víz felszínén úszó pontyok őszi falevelekké válnak, amikor a látogatók hozzájuk érnek.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

TOKIÓ--(BUSINESS WIRE)--A teamLab alkotói közösség által létrehozott kiállítás egy "olyan múzeum Tokióban, Toyosuban, ahol vízen járnak a látogatók". A teamLab Planets TOKYO DMM.com (a továbbiakban "teamLab Planets") szeptember 1-től korlátozott ideig őszi tájjá változik. Tapasztalja meg Ön is azt különleges élményt, ahogyan színes falevelek és krizantémok tűnnek elő a semmiből a termekben, amikor áthalad rajtuk. Ne késlekedjen, az őszi témájú kiállítás csak november 30-ig tekinthető meg!

A kiállítás őszi tájjá való átalakulása egy nagy ívű interaktív installáció keretében valósul meg, melynek részesei a kiállítást mezítláb, vízben sétálva megtekintő látogatók is. Az őszi kiállítás címe: A koi pontyok és az emberek közös rajza a vízfelszínre - a végtelenség élménye. A kiállítás az évszakoknak megfelelően változik, és mindig az aktuális évszakban virágzó növények kelnek életre a látogatók szeme előtt. A mostani három hónapos időszakban a végtelennek tűnő víztükrön táncoló koi pontyok őszi falevelekké, krizantémokká és számos másfajta őszi virággá változnak, amikor a látogatók hozzájuk érnek.

Műalkotás: https://www.teamlab.art/jp/ew/koi_and_people/

Videó: https://youtu.be/12reeWeMXwQ

teamLab Planets: https://planets.teamlab.art

Októbertől kezdve a közönség kérésére korlátozott ideig különleges kínálat várja a látogatókat a múzeum Everything is in your hand (Minden a kezedben) nevet viselő, a PLANETS Co., Ltd. és a teamLab közösség közös kezelésében lévő éttermében. Az étlapon közvetlenül a toyosui piacról érkező friss tengeri halakból és kagylókból készült fogások szerepelnek.

A múzeum kiállítási koncepciója: "megmerítkezés a művészetben"

A teamLab Planets egy különleges múzeum, ahol a látogatók vízben sétálnak. 4 hatalmas kiállítóteremmel rendelkezik, amelyekben 7 műalkotás kapott helyet. A műalkotások a teamLab alkotói közösség egyedi koncepcióján alapulnak, amely azt hivatott elérni, hogy a múzeumba látogatók "teljes testükkel megmerítkezzenek" a művészetben.

A megmerítkezést lehetővé tévő hatalmas kiállítótérben egy sor installáció várja a látogatókat, amelyek révén teljes testükkel részeseivé válhatnak a művészeti alkotásoknak, és ezáltal elmosódnak a határok az alkotást megtekintő ember és a művészeti alkotás között.

A látogatók a termeket mezítláb járják végig, és a tágas terekben a többi látogatóval interakcióba lépve merítkeznek meg a művészeti élményekben.

Megnyitása óta a teamLab Planets múzeum több mint 1,25 millió látogatót fogadott, ami meghaladja mind a Picasso Múzeum, mind a Dali Színház és Múzeum látogatószámát.

A 2018 júliusában való megnyitása óta eltelt egy évben a teamLab Planets kiállításra több mint 1,25 millió látogató érkezett 106 országból és régióból a világ minden tájáról. A világ három legtöbb látogatót vonzó, egyetlen művész alkotásait bemutató múzeumának látogatószámával összehasonlítva a teamLab Planets több látogatót fogadott, mint a spanyolországi, barcelonai Picasso Museum (mintegy 950000 látogató) és a szintén Spanyolországban, Figueres városában működő Dali Színház és Múzeum (nagyjából 1,1 millió látogató). (Lásd 1. lábjegyzet!) Az egy év alatt a múzeumot megtekintő 1,25 millió látogatónak körülbelül 30%-a érkezett Japánon kívülről. (Lásd 2. lábjegyzet!). A látogatók lakhelyéről készült felmérés alapján kiderült, hogy a múzeum az amerikai egyesült államokbeli turisták körében volt a legnépszerűbb, és a Japánon kívülről érkező látogatók többi része Hongkongból, Taiwanból, az Egyesült Királyságból és Ausztráliából érkezett (a látogatószám alapján felállított sorrend).

THE ART NEWSPAPER SPECIAL REPORT Art's Most Popular: Exhibition and museum visitor figures 2018" The Art Newspaper. 311. szám, 2019. április.

A teamLab Planets hivatalos weboldalának jegyvásárlási adatai alapján (az adatok a 2019. március 1. és 2019. június 30. közti időszakban váltott jegyek számát tükrözik).

teamLab Planets

Sajtóanyag: https://goo.gl/tQXMLm

Jegyvásárlás, illetve további tájékozódás céljából kérjük, látogasson el hivatalos honlapunkra a következő internetes címen: planets.teamlab.art és kövessen minket az Instagramon.

A PLANETS Co., Ltd. és a teamLab közösség által közösen kezelt éttermek

The Bowl Steakhouse

A teamLab építészei által tervezett, nyitott terű, alkalmi étterem, ahol természeti környezetben élvezhetik a fogásokat a vendégek.

További információkért kérjük, kattintson ide: https://planets.teamlab.art/tokyo/restaurant.

Everything is in your hand (Minden a kezedben)

Eredeti ételeket kínáló étterem, amely arra a koncepcióra épül, hogy minden fogás vagy ital elfér a vendég egy kezében.

További információkért kérjük, kattintson ide: https://planets.teamlab.art/tokyo/foodstand.

PLANETS Co., Ltd.

A PLANETS Co., Ltd. a teamLab Planets TOKYO és a múzeumban üzemelő éttermek kezelését végző létesítménykezelő vállalat.

Amit a teamLabről tudni kell…

A teamLab (alapítás éve: 2001) egy alkotói közösség, amelynek tagjai számos művészeti és tudományágat képviselő technológiai "guruk", akiknek közös alkotása sajátságos világgá olvasztja össze a művészeteket, a tudományt, a technológiát, a dizájnt és a természeti környezetet. A teamLab célja az emberek és a természet közt, illetve az ember és a világ közt létrejövő új kapcsolatok feltérképezése a művészet eszközeivel. A teljes leírásért kérjük, kattintson ide:https://www.teamlab.art/about/.

A teamLab képviselője a Pace Gallery.

