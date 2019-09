CNL Software annonce un partenariat technologique avec LiDAR de Cepton au GSX

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--CNL Software, un chef de file mondial des logiciels de Gestion des informations de sécurité physique (Physical Security Information Management, PSIM), est heureux d’annoncer le lancement d’un partenariat technologique avec Cepton Technologies, un développeur de solutions de détection 3D, à la pointe de l’industrie, au GSX à Chicago. Le partenariat stimulera l’automatisation de la détection des menaces, le suivi et la transmission hiérarchique en temps réel grâce aux dernières technologies PSIM, LiDAR et d’évaluation par la vidéo.

Le système Helius™ de Cepton Technologies est un réseau lidar intelligent qui utilise l’informatique de pointe pour fournir une détection, un suivi et une classification en temps réel. Il est capable de suivre un objet de capteur en capteur, de fournir des données 3D sur le site, les dimensions, et la vélocité, tout en conservant la même identification de l’objet.

En connectant plusieurs capteurs alimentés par lasers, il propose une couverture complète d’une zone donnée, ainsi qu’une imagerie des objets en haute résolution. Les capteurs peuvent être regroupés selon les besoins, mais agir comme un seul pour maximiser la simplicité d’utilisation et d’intégration. Grâce au logiciel intégré dans l’unité matérielle, Helius est basé sur le navigateur et peut se lancer depuis les ordinateurs et les appareils mobiles pour une surveillance et une configuration instantanées, sans installation de logiciel supplémentaire. Par ailleurs, étant basé sur la périphérie, Helius traite les données localement et sort les données de faible bande passante vers le serveur central.

« CNL Software s’engage à travailler avec des technologies nouvelles et innovantes qui offriront à nos clients une sécurité améliorée et une plus grande efficacité. La technologie de capteur lidar, de Cepton permet à l’industrie de la sécurité de réaliser le même bond technologique que celui qui a déjà eu lieu dans les véhicules autonomes, en particulier sur les marchés gouvernementaux et des infrastructures sensibles, où nous rencontrons une demande croissante pour l’intégration de plusieurs systèmes de sécurité et technologies de capteurs », commente Keith Bloodworth, PDG de CNL Software. « Lorsqu’il est intégré à IPSecurityCenterTM, Helius renforce encore davantage la solution de système PSIM la plus complète du secteur, offrant aux utilisateurs un accès à un plus grand nombre des outils dont ils ont besoin pour voir, comprendre, évaluer rapidement et résoudre correctement les incidents de sécurité du périmètre et de surveillance, et ce de façon régulière. »

Neil Huntingdon, vice-président du développement commercial, de Cepton a ajouté : « La capacité de notre technologie, de détecter et suivre les événements dans des environnements traditionnellement difficiles, combinée à la capacité d’IPSecurityCenter, de corréler ces données à celles d’autres systèmes de sécurité et capteurs, et de fournir une assistance à la décision est une proposition puissante. Nous sommes vraiment enthousiastes à l’idée de nous associer avec CNL Software pour introduire cette solution révolutionnaire sur les marchés gouvernementaux, des infrastructures sensibles, des villes et des transports sécurisés, en particulier. Cela débloquera cette “couche manquante” en comblant les lacunes des capteurs de gamme intermédiaire, et en l’améliorant grâce à la capacité de classer les objets comme les comportements. »

Pour en savoir plus sur la solution et les déploiements PSIM de CNL Software, veuillez vous rendre sur le site n° 1713 au GSX à Chicago du 10 au 12 septembre 2019. Pour réserver une démonstration, veuillez nous adresser un e-mail à marketing@cnlsoftware.com

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Cepton Technologies, Inc. est un fournisseur de solutions de détection 3D, qui commercialise des produits lidar d’avant-garde sur les marchés de l’automobile, de la sécurité, du transport, de l’infrastructure, industriels, IdO et de la cartographie.

Fondée en 2016 et dirigée par des vétérans du secteur, dotés d’une expérience approfondie du lidar et de l’imagerie avancée, Cepton est axée sur la commercialisation de solutions lidar haute performance, de haute qualité, sur le marché de masse, pour l’industrie automobile et au-delà.

La technologie brevetée lidar, de Cepton offre un niveau de détection et une résolution, une fiabilité et une abordabilité exceptionnelles, qui valident la perception pour le marché en pleine croissance, des machines autonomes et intelligentes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.cepton.com/.

Cepton tiendra également un stand séparé à l’emplacement n° 1894, à côté du bistro.

À propos de CNL Software

Il y a plus d’une décennie de cela, nous avons entrepris de créer une plateforme PSIM pour transformer la façon dont les organisations gèrent leur sécurité physique. Aujourd’hui, IPSecurityCenter jouit de la confiance des opérations de sécurité les mieux informées, tant au niveau de la sécurité nationale, que des infrastructures sensibles, et des grandes entreprises du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cnlsoftware.com.

Groupe LinkedIn de Physical Security Information Management (PSIM)

Le groupe PSIM réunit des utilisateurs, intégrateurs, consultants et fabricants de logiciels Physical Security Information Management, pour partager des idées, établir un leadership éclairé, échanger des conseils, des astuces, évoquer les développements à venir et plus encore ! Veuillez visiter le site https://www.linkedin.com/groups/2162880

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.