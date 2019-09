Personalis, Inc. gaat een onderzoeksovereenkomst aan met Invectys ten behoeve van het verstrekken van uitgebreide tumor immunogenomische profilering voor klinisch onderzoek

MENLO PARK, Californië en PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), een leider in geavanceerde genomics voor kanker, kondigde vandaag aan dat zij een onderzoeksovereenkomst is aangegaan met Invectys, een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve immunotherapeutische benaderingen voor de behandeling van kanker. Op grond van deze overeenkomst zal Personalis de uitgebreide tumor immunogenomische capaciteiten verstrekken voor het faciliteren van de ontdekking van biomarkers bij patiënten met chronisch lymfatische leukemie (CLL) die deelnemen aan een Fase II klinisch onderzoek ter beoordeling van de doeltreffendheid van INVAC-1, een DNA-plasmide die als code dient voor een gewijzigde humane telomerase reverse transcriptase (hTERT) proteïne als monotherapie of in combinatie met ibrutinib.

"Personalis staat bekend om haar innovatieve en expansieve kanker immunogenomische expertise en we zullen met veel plezier met hen samenwerken aan dit project ter beoordeling van biomarker signatures in responders en non-responders op onze belangrijkste kandidaatvaccin tegen kanker, INVAC-1" aldus Pierre Langlade Demoyen, CEO van Invectys. “INVAC-1 kan potentieel een belangrijke component worden van combinatietherapie bij de behandeling van verschillende solide en hematologische kankersoorten. Onze samenwerking met Personalis zal ons helpen vast te stellen welke patiënten waarschijnlijk positief zullen reageren op deze nieuwe behandelingsregimes".

Invectys is nu bezig met de opname van CLL-patiënten in dit Fase II, open-label, single arm onderzoek dat uit twee patiëntengroepen bestaat: 45 patiënten die INVAC-1 als monotherapie krijgen en 45 patiënten die INVAC-1 in combinatie met ibrutinib, een Bruton's tyrosine kinase remmer, krijgen. Het primaire doel van het onderzoek is het bereiken van minimale residuele ziekte-negativiteit in beide groepen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas. Voor meer informatie kunt u kijken op clinicaltrials.gov identifier NCT03265717.

"Invectys heeft een geweldige reeks nieuwe, next generation immunotherapieën ontwikkeld en we zijn verheugd dat we bij kunnen dragen aan het verder ontwikkelen van hun belangrijkste programma", zie John West, CEO van Personalis. "We zijn inmiddels een leider in uitgebreide tumor immunogenomics profilering en biomarker ontdekking voor solide tumorindicaties en constateren een toename in het gebruik van onze capaciteiten voor biomarker beoordeling bij hematologische kankersoorten. Dat is goed nieuws terwijl we doorgaan met de invoering van en het werven van klanten voor het pas gelanceerde universele kanker immunogenomics platform, ImmunoID NeXT™.”

Over Personalis, Inc.

Personalis, Inc. is een groeiend bedrijf in kanker genomics dat de ontwikkeling van next generation behandelingen transformeert door het verstrekken van uitgebreide moleculaire gegevens over de kanker en immuunrespons van elke patiënt. Het NeXT™ Platform van het bedrijf is ontworpen voor aanpassing aan de complexe en zich voortdurend ontwikkelende inzichten in kanker en voorziet haar farmaceutische klanten van informatie over alle ongeveer 20.000 menselijke genen en het immuunsysteem op basis van een enkele weefselmonster. Het klinische laboratorium van Personalis is GxP conform en heeft een CLIA’88-certificaat en CAP-accreditatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.personalis.com en Personalis volgen op Twitter (@PersonalisInc).

Over Invectys

Invectys SA werd in 2010 opgericht in het Institut Pasteur in Parijs en is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve immuno-oncologische behandelingen. Invectys verzamelde € 38 miljoen. Het bedrijf heeft een omvangrijke pijplijn ontwikkeld waaronder een platform voor het verstrekken van low cost, gemakkelijk toe te dienen kankerbehandelingen die alleen of in combinatie met andere behandelingen zoals immuun checkpoint antilichamen toegediend kunnen worden. Invectys producten doen een beroep op en herstellen de natuurlijke antitumor efficiëntie bij kankerpatiënten.

Toekomstgerichte uitspraken

Deze persverklaring bevat of impliceert bepaalde verklaringen die “toekomstgerichte uitspraken” zijn in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Toekomstgerichte uitspraken omvatten bijvoorbeeld uitspraken betreffende de ontwikkeling van INVAC-1 als behandeling voor solide en hematologische kankersoorten en het gebruik en de adoptie van ImmunoID NeXT™. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, inclusief zoals besproken in de documenten die door Personalis zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief risicofactoren opgenomen in de hoofdstukken "Riscofactoren" en "Managementbespreking en analyse van financiële stand van zaken en operationele resultaten" van de meest recente ingediende periodieke rapporten op formulier 10-Q en daarop volgende documenten en de documenten die daarin via verwijzing zijn opgenomen. Tenzij wettelijk anders is vereist, wijst Personalis elke intentie of verplichting af tot het naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins updaten of herzien van alle toekomstgerichte uitspraken die vanaf de datum van dit document worden geuit.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.