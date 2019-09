Triton Digital s'associe à Frequency pour dynamiser les podcasteurs et les éditeurs audio en streaming grâce à l'amélioration des capacités créatives

NEW-YORK--(BUSINESS WIRE)--Triton Digital®, le leader mondial des technologies et des services dans l’industrie de l’audio numérique et des podcasts, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Frequency® , première plateforme de gestion créative pour l’audio numérique permettant aux éditeurs d’audio numérique d’utiliser des outils de nouvelle génération pour produire, gérer et diffuser des créations publicitaires. La plateforme de gestion créative (en anglais, CMP) de Frequency vient compléter celles de Triton Tapez sur le serveur publicitaire et le marché a2x® .

L’intégration de la plateforme de gestion créative de Frequency à toutes celles de Triton améliore considérablement l’offre de produits publicitaires des éditeurs orientée annonceurs et permet des opérations publicitaires rationalisées. Avec des outils qui renforcent le cycle complet d’une publicité, de la production à la livraison, Frequency facilite la création et la diffusion de publicités à l’échelle pour les éditeurs de Triton.

Frequency exploite également les données pour créer des publicités audio personnalisées, contrôler la distribution de publicités et diffuser des publicités en fonction de leurs performances. Ces fonctionnalités permettent aux éditeurs de prendre des décisions en temps réel jusqu’au terme de la création finale dans le but d’améliorer de manière proactive l’écoute de leurs publics cibles.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Triton Digital, l’un des principaux fournisseurs de technologies audio numériques », a déclaré Pete Jimison, CEO de Frequency. « Grâce à ce partenariat, nous sommes fiers d'arriver à déployer rapidement nos solutions dans l'écosystème, améliorant énormément de ce fait la publicité audio pour les éditeurs, les annonceurs et les auditeurs ».

« Frequency est en train d'inscrire la prochaine étape de la publicité audio, où l'association de données et de création aboutit à l'expérience publicitaire », a déclaré John Rosso, président du Développement du marché chez Triton Digital. « En outre, cette plateforme unique de gestion des créations audio numériques de Frequency simplifiera énormément les flux de travail, qu'il s'agisse d'achat ou de vente ».

Frequency se joindra à Triton Digital au Salon DMEXCO à Cologne en Allemagne, les 11 et 12 septembre prochains . Si vous pensez vous y rendre, n'hésitez pas à vous arrêter sur le stand E-041 dans le Hall 6.

À propos de Triton Digital

Triton Digital® est le leader mondial de la technologie et des services pour l'industrie de l'audio numérique et des podcasts. Présent dans plus de 40 pays, Triton fournit une technologie innovante qui permet aux diffuseurs, aux podcasteurs et aux services de musique en ligne de se constituer un public, d'optimiser leurs revenus et de rationaliser leurs activités quotidiennes. En outre, Triton dynamise l’industrie mondiale de l’audio en ligne grâce à Webcast Metrics®, le premier service de mesure de rendement audio en ligne. Grâce à une intégrité, une excellence, un travail d'équipe et une responsabilité sans précédent, Triton est résolu à établir des liens entre l'audio, le public et les annonceurs afin d'alimenter de manière continue la croissance du secteur mondial en ligne. Triton Digital est une filiale à 100 % de la société E.W. Scripps (NASDAQ: SSP). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.TritonDigital.com.

À propos de Frequency

Frequency® est la première plateforme de gestion créative (en anglais, CMP) de l’audio numérique qui offre aux éditeurs et aux annonceurs un contrôle accru sur le cycle de vie de la création de publicités audio. En allant de la production à la livraison à la mesure de rendement des publicités, Frequency fournit les outils nécessaires pour rendre les opérations publicitaires et les publicités audio plus efficaces. Frequency associe données et création pour personnaliser des publicités audio et donner aux annonceurs une intelligence leur permettant de prendre des décisions plus éclairées en matière de création publicitaire et de ciblage d'audience. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.frequencyads.com.

