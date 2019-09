Swift Media renouvelle son engagement avec Verimatrix avec le VCAS Ultra qui intègre une évolution et un déploiement de l'offre

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

IBC 2019 (#5.A59) - Verimatrix (Paris:VMX), fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications, annonce ce jour la décision de son client, Swift Media, de faire évoluer sa solution actuelle Verimatrix Video Content Authority (VCAS™) afin d'optimiser les infrastructures cloud et ainsi supporter les nouveaux modèles économiques et des services vidéos 4K/UHD.

Swift Media fournit du contenu de classe mondiale, de la publicité pilotée par les données et des services spécifiques, aux structures d'hébergement, aux groupes de professionnels ainsi qu'à d'autres secteurs à fort potentiel d'audience. L'entreprise, qui cible spécifiquement une population nomade ("Away-from-home"), a fait le choix de renforcer son système de sécurité existant dans le but d'évoluer vers de nouveaux marchés verticaux dans le secteur hôtelier et de lancer des modèles économiques basés sur des publicités optimisées.

“Notre savoir-faire reconnu dans le secteur des communications et du loisir a fait de nous le fournisseur le plus important et le plus fiable dans le domaine du divertissement, et il est essentiel que nous maintenions notre réputation de longue date à mesure que nous nous développons et pénétrons de nouveaux marchés." déclare Matt Strack, CTO de Swift Media. "Swift Media a fait confiance à Verimatrix pour accompagner ses offres de services depuis de nombreuses années, en commençant par l’offre IPTV, puis OTT, et à présent UHD. Nous sommes très heureux de poursuivre la modernisation de notre activité avec un accompagnement aussi fiable.”

Le déploiement VCAS Ultra permet à Swift Media de contrôler des systèmes disparates à partir d'un cloud centralisé. Il offre également la compatibilité UHD et un accès additionnel aux navigateurs et aux périphériques de streaming qu'il ne pouvait pas gérer auparavant. Avec le Multi-DRM de Verimatrix, Swift Media peut offrir une expérience de navigation transparente grâce à la gestion des domaines cross-DRM tout en protégeant intégralement les services importants.

“Il est passionnant de voir un autre de nos clients faire un tel chemin depuis son premier déploiement VCAS, et de le voir exploiter tout ce que le marché de la vidéo nouvelle génération a à offrir," commente Steve Oetegenn, COO chez Verimatrix. "Ce déploiement intègre l'architecture multi-réseaux VCAS initiale de Swift Media et transforme radicalement la façon dont elle coordonne la gestion des droits, de manière plus flexible et avancée.”

À propos de Swift Media

Swift Media fournit du contenu de classe mondiale, des communications sur mesure et de la publicité ciblée destinés à un une audience captive et ce par le biais des réseaux qui lui appartiennent. Fondée en 2008 et cotée sur le marché boursier australien sous le code SW1, Swift Media a été désignée par Deloitte en 2018 comme l'entreprise média ayant la plus forte croissance en Australie. Pour plus d'informations, visitez www.swiftmedia.com.au

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les appareils, services applications et communications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.