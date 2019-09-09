寶僑、國家地理和Global Citizen推出開創性系列紀錄片《ACTIVATE: THE GLOBAL CITIZEN MOVEMENT》，以推動因應貧窮、不平等和永續發展的行動

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--寶僑公司(Procter & Gamble)和國家地理頻道(National Geographic)共同推出的六集系列紀錄片ACTIVATE將於9月5日（週四，即今晚）在美國於國家地理頻道首播，ACTIVATE由Global Citizen和RadicalMedia共同製作。該六集系列紀錄片的每一集均深入探討根植於貧窮的不同問題，包括永續採購、貧窮引發的犯罪、救災、女童教育、塑膠廢棄物和全球水危機。寶僑ACTIVATE概覽影片可在此處查看。

單集長達一小時的系列紀錄片將於今晚開播，美國地區每週一集，一直持續到10月10日；此外，還將以43種語言在172個國家的國家地理頻道上播出。劇集將重點介紹寶僑及其旗下品牌汰漬(Tide)、好自在(Always)、Charmin和海倫仙度絲(Head & Shoulders)與多家長期合作夥伴所從事的工作，包括救助兒童會(Save the Children)、世界展望會(World Vision)、世界自然基金會(World Wildlife Fund)、WEConnect International和Matthew 25: Ministries等等。

寶僑公司品牌長Marc Pritchard表示：「寶僑及旗下品牌致力於運用品牌聲音來解決當今世界面臨的嚴峻問題。數十年來，我們一直致力於解決這些問題，透過ACTIVATE，我們打算充分利用公司涵蓋全球近50億消費者的廣泛網路來教育和激勵全球公民。」

寶僑在充分利用自有品牌和人才方面擁有悠久的歷史，不斷幫助解決與女童教育、清潔飲用水、救災、永續發展和不平等相關的重要問題，讓世界變得更美好。無論是為世界各地有需要的人提供超過150億公升清潔用水的非營利性寶僑兒童安全飲用水(CSDW)計畫，還是好自在的「終結經期貧窮」(#EndPeriodPoverty)使命，寶僑都在運用其品牌知名度和影響力來推動富有意義的改變。

寶僑性別平等和兒童安全飲用水全球計畫負責人Allison Tummon Kamphuis表示：「能與國家地理頻道和Global Citizen，以及他們才華洋溢的藝人形象大使、多位致力於讓世界各地的人集體發聲以激勵變革的長期合作夥伴攜手合作，我們深感榮幸。」

除了寶僑旗下品牌和密切合作的夥伴之外，ACTIVATE還邀請Global Citizen形象大使和倡導者參與，包括Hugh Jackman、Common、Usher、Rachel Brosnahan、Gayle King、Bonang Matheba、Darren Criss、Pharrell Williams、Uzo Aduba、Becky G和Priyanka Chopra Jonas。

作為全球最大的廣告主之一，寶僑利用原創的內容結合有影響力的合作夥伴來揭示一些全球最緊迫的話題，將吸引消費者的方式多樣化。為了那些希望深入探討該系列中凸顯的六大問題的觀眾，此次合作還將納入國家地理頻道和Global Citizen數位總部。觀眾可以就Global Citizen活動採取行動，並瞭解由汰漬、好自在、海倫仙度絲和Charmin主導的企業和品牌工作的更多詳情。

ACTIVATE將於9月5日（週四）美國東部時間晚間10點/中部時間晚間9點在國家地理頻道首播；請查看當地的播出時間表。

有關各集紀錄片的更多資訊：

《ACTIVATE：消除極端貧窮》(ACTIVATE: Eradicating Extreme Poverty)

首播：2019年9月5日（週四）

Hugh Jackman、Priyanka Chopra Jonas和 Becky G加入Global Citizen活動，極力促使世界各國領導人做出政策調整，以消除全球極端貧窮。當Jackman為該組織在中央公園舉辦的規模盛大的節日做準備的同時，Becky G飛赴墨西哥擴展Global Citizen活動，以推動企業界支持女性企業家的公司。專家說明了全球極端貧窮的狀況、過去20年來取得的巨大進步，以及在全球部署的創新解決方案，包括寶僑及其Charmin品牌負責的採購工作。

《ACTIVATE：終結現金保釋》(ACTIVATE: Ending Cash Bail)

首播：2019年9月12日（週四）

藝人及社運人士Common和Usher與Global Citizen和基層組織者合作，力求終結紐約州使用現金保釋的現狀以達成歷史性的刑事司法改革。寶僑透過2017年上映的影片《The Talk》和新電影《The Look》致力於解決種族偏見，並透過電影製作人之手在片中呈現，這些製作人重新解讀為何偏見依然存在於非洲裔美國人的日常生活中。

《ACTIVATE：教育不容等待》(ACTIVATE: Education Cannot Wait)

首播：2019年9月19日（週四）

艾美獎得主、演員Rachel Brosnahan與Global Citizen合作並前往秘魯邊境，瞭解衝突和天然災害對兒童教育的影響。在與流離失所的家庭經過情感交流後，Brosnahan和Global Citizen返回美國並呼籲愛爾蘭、英國和美國承諾投入數百萬元予Education Cannot Wait（教育不容等待）全球教育基金，以在危機期間提供幫助。專家們說明了天然災害和衝突對開發中國家的嚴重影響，以及全球人士和汰漬等品牌在突發事件中提供有效救濟的方式。

《ACTIVATE：讓女童上學受教育》(ACTIVATE: Keeping Girls in School)

首播：2019年9月26日（週四）Priyanka Chopra Jonas加入Global Citizen和全球社運人士的行列，倡導打破女童受教育的障礙。同時，Gayle King和Bonang Matheba召集數萬人呼籲南非政府承諾投入5800萬美元用於 終結「經期貧窮」(period poverty)，並為女童提供繼續上學和保持自信所需的月經教

和資源。專家們介紹了阻礙開發中國家女童接受教育的廣泛問題，以及世界各地取得的重大進展，例如女性護理產品品牌好自在為提供免費教育資源所做的工作等。

《ACTIVATE：終結塑膠污染》(ACTIVATE: Ending Plastic Pollution)

首播：2019年10月3日（週四）

Pharrell Williams加入Global Citizen的行動，共同促使政府、企業和個人解決海洋塑膠污染危機。同時，Darren Criss飛赴菲律賓，親眼目睹塑膠對極端貧窮者的影響，並呼籲全球公民敦促他們的市長致力於讓自己的城市邁向零浪費的未來。專家們說明了塑膠污染對開發中國家人民的嚴重影響，以及各地人士和海倫仙度絲等品牌如何致力於解決全球性問題。

《ACTIVATE：清潔用水》(ACTIVATE: Clean Water)

首播：2019年10月10日（週四）

《女子監獄》(Orange Is the New Black)女星Uzo Aduba加入Global Citizen，號召全球數百萬人為世界上最弱勢的族群提供乾淨的飲用水和適當的衛生設施。他們前往Aduba父母的家鄉奈及利亞，呼籲省長們投入國家資金，用於消除受污染的飲用水和隨地大小便危機。專家說明了受污染的飲用水對開發中國家人民的影響以及正在世界各地部署的解決方案，包括寶僑兒童安全飲用水計畫。

關於寶僑

寶僑服務全球消費者。該公司擁有最強大且值得信賴的優質一流品牌組合之一，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、吉列®(Gillette®)、海倫仙度絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、Olay®、歐樂-B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和Whisper®。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。

關於國家地理

國家地理合股有限公司(NGP)是美國國家地理學會(National Geographic Society)與迪士尼(Disney)共同成立的合資企業，致力於將全球優質的科學、探險和探索內容引入無與倫比的媒體資產組合。NGP結合全球國家地理電視頻道（國家地理頻道、Nat Geo WILD、Nat Geo MUNDO、Nat Geo PEOPLE）與國家地理的《國家地理》雜誌等媒體和消費者導向資產；國家地理工作室；相關的數位和社群媒體平臺；圖書；地圖；兒童媒體；以及輔助性活動，包括旅行、全球體驗和活動、檔案銷售、授權和電子商務業務等。進一步瞭解我們的世界已成為國家地理131年來的核心目標，現在我們致力於更深入地探索、超越界限、為消費者做更多的事……並在172個國家以43種語言向全球數百萬人傳播，我們每個月都在做這些事情。NGP將27%的收益用於非營利性的國家地理學會，以資助科學、探索、保護和教育領域的工作。查詢詳情，敬請造訪natgeotv.com或nationalgeographic.com，或者在Facebook、Twitter、Instagram、YouTube、LinkedIn和Pinterest上關注我們。

關於Global Citizen

自首屆全球公民音樂節(Global Citizen Festival)於2012年在紐約舉辦以來，Global Citizen已發展為全球年輕人規模最大、最具影響力的平臺之一，呼籲全球領導人履行其在2030年之前達成聯合國永續發展目標和消除極端貧窮方面的責任。Global Citizen已促使領導人做出價值超過379億美元的承諾和政策公告，進而將改善逾22.5億人的生活。該組織已將其行動模式帶到南非、澳洲、印度、英國、德國、比利時和加拿大，並為社運人士建立平臺，以瞭解自身最關心的問題、採取行動並因此而獲得嘉獎。

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