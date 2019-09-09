宝洁、国家地理和Global Citizen推出开创性系列纪录片《ACTIVATE: THE GLOBAL CITIZEN MOVEMENT》，以推进围绕贫困、不平等和可持续发展的行动

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--宝洁公司(Procter & Gamble)和国家地理频道(National Geographic)共同推出的六集系列纪录片ACTIVATE将于9月5日（周四）即今晚在美国通过国家地理频道首播，ACTIVATE由Global Citizen和RadicalMedia联合制作。该六集系列纪录片的每一集均深入探讨一个根植于贫困的不同话题，包括可持续采购、贫困引发的犯罪、救灾、女童教育、塑料废物和全球水危机。宝洁ACTIVATE概览视频可在此处查看。

单集长达一小时的系列纪录片将于今晚开播，美国地区每周一集，一直持续到10月10日；此外，还将通过国家地理频道，以43种语言在172个国家播出。剧集将重点介绍宝洁及其旗下品牌汰渍(Tide)、好自在(Always)、Charmin和海飞丝(Head & Shoulders)携手多家长期合作伙伴所开展的工作，包括救助儿童会(Save the Children)、世界宣明会(World Vision)、世界自然基金会(World Wildlife Fund)、WEConnect International和Matthew 25: Ministries等等。

宝洁公司首席品牌官Marc Pritchard表示：“宝洁及其旗下品牌承诺运用品牌声音解决当今世界面临的严峻问题。数十年来，我们一直致力于解决这些问题，通过ACTIVATE，我们打算充分利用公司涵盖全球近50亿消费者的广泛网络来指导和启发全球公民。”

宝洁在充分利用自有品牌和人才方面有着悠久的历史，不断通过帮助解决与女童教育、清洁饮用水、救灾、可持续发展和不平等相关的重要问题，让世界变得更美好。无论是为世界各地有需要的人提供超过150亿升清洁用水的非营利宝洁儿童安全饮用水(CSDW)计划，还是好自在投身“终结经期贫穷”(#EndPeriodPoverty)的使命，宝洁都在运用其品牌知名度和影响力来推动富有意义的改变。

宝洁性别平等和儿童安全饮用水全球计划负责人Allison Tummon Kamphuis表示：“能与国家地理频道和Global Citizen，以及他们才华横溢的艺人形象大使、多位致力于让世界各地的人们集体发声以激励变革的长期合作伙伴携手合作，我们深感自豪。”

除了宝洁旗下品牌和密切合作的伙伴之外，ACTIVATE还邀请Global Citizen形象大使和支持者倾情参与，包括休·杰克曼(Hugh Jackman)、Common、亚瑟(Usher)、瑞秋·布罗斯纳安(Rachel Brosnahan)、盖尔·金(Gayle King)、邦南洋·马修巴(Bonang Matheba)、达伦·克里斯(Darren Criss)、法瑞尔·威廉姆斯(Pharrell Williams)、乌佐·阿杜巴(Uzo Aduba)、贝姬·G (Becky G)和朴雅卡·乔普拉·乔纳斯(Priyanka Chopra Jonas)。

作为全球最大的广告主之一，宝洁不断致力于将吸引消费者的方式多样化，利用原创的内容结合有影响力的合作伙伴来揭示一些最紧迫的世界性话题。为了那些希望深入探讨该系列中凸显的六大问题的观众，此次合作还将纳入国家地理频道和Global Citizen数字总部。观众可以就Global Citizen活动采取行动，并了解有关由汰渍、好自在、海飞丝和Charmin主导的企业和品牌工作的更多详情。

ACTIVATE将于9月5日（周四）美国东部时区晚间10点/中部时间晚间9点在国家地理频道首播；请查看当地的播出时间表。

有关各集纪录片的更多信息：

《ACTIVATE：消除极端贫困》(ACTIVATE: Eradicating Extreme Poverty)

首播：2019年9月5日（周四）

休·杰克曼、朴雅卡·乔普拉·乔纳斯和贝姬·G加入Global Citizen活动，极力推动世界各国领导人做出政策调整，以消除全球极端贫困。当杰克曼为该组织在中央公园举办的规模盛大的节日做准备的同时，贝姬·G飞赴墨西哥，全情投入于扩展Global Citizen活动，以推动各公司为女性企业家的公司提供支持。专家介绍了全球极端贫困状况、过去20年来取得的巨大进步，以及在全球部署的创新解决方案，包括宝洁及其Charmin品牌负责的采购工作。

《ACTIVATE：终结现金保释》(ACTIVATE: Ending Cash Bail)

首播：2019年9月12日（周四）

艺人活动家Common和亚瑟与Global Citizen和基层组织者合作，力求通过终结纽约州使用现金保释的现状来实现历史性的刑事司法改革。宝洁通过2017年上映的影片《The Talk》和新电影《The Look》致力于解决种族偏见，并通过电影制作人之手在片中呈现，这些制作人重新解读为何偏见依然存在于非洲裔美国人的日常生活中。

《ACTIVATE：教育不容等待》(ACTIVATE: Education Cannot Wait)

首播：2019年9月19日（周四）

艾美奖得主、演员瑞秋·布罗斯纳安与Global Citizen合作，前往秘鲁边境，了解冲突和自然灾害对儿童教育的影响。在与流离失所的家庭经过情感交流后，布罗斯纳安和Global Citizen返回美国，并在美呼吁爱尔兰、英国和美国的数百万人承诺加入Education Cannot Wait（教育不容等待）全球教育基金，以在危机期间提供帮助。专家们介绍了自然灾害和冲突对发展中国家造成的严重影响，以及全球人士和汰渍等品牌在突发事件中提供有效救济的方式。

《ACTIVATE：让女童接受教育》(ACTIVATE: Keeping Girls in School)

首播：2019年9月26日（周四）

朴雅卡·乔普拉·乔纳斯加入Global Citizen和全球活动家行列，通过活动助力打破女童教育的障碍。同时，盖尔·金和邦南洋·马修巴召集数万人呼吁南非政府承诺投入5800万美元用于终结“经期贫穷”，并为女童提供继续上学和保持自信所需的月经教育和资源。专家们介绍了阻碍发展中国家女童接受教育的广泛问题，以及世界各地正在取得的巨大进步，例如女性护理产品品牌好自在为提供免费教育资源所做的工作等。

《ACTIVATE：消除塑料污染》(ACTIVATE: Ending Plastic Pollution)

首播：2019年10月3日（周四）

法瑞尔·威廉姆斯加入Global Citizen活动，共同推进政府、企业和个人应对海洋塑料污染危机。同时，达伦·克里斯飞赴菲律宾，亲眼目睹塑料对生活在极端贫困中的人们的影响，并呼吁全球公民敦促他们的市长让自己的城市投身于零浪费的未来。专家们介绍了塑料污染对发展中国家人民的严重影响，以及各地人士和海飞丝等品牌正如何致力于解决全球性问题。

《ACTIVATE：清洁用水》(ACTIVATE: Clean Water)

首播：2019年10月10日（周四）

《女子监狱》(Orange Is the New Black)女星乌佐·阿杜巴加入Global Citizen，号召全球数百万人为世界上最弱势的群体提供干净的饮用水和适当的卫生设施。他们前往阿杜巴父母的家乡尼日利亚，呼吁省长们投入国家资金，用于消除受污染的饮用水和随地大小便危机。专家介绍了受污染的饮用水对发展中国家人民的影响以及正在世界各地部署的解决方案，包括宝洁儿童安全饮用水计划。

关于宝洁

宝洁服务全球消费者。该公司拥有最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。

关于国家地理

国家地理合股有限公司(NGP)是美国国家地理学会(National Geographic Society)与迪士尼(Disney)共同组建的合资企业，致力于将全球优质的科学、探险和探索内容引入无与伦比的媒体资产组合。NGP结合了全球国家地理电视频道（国家地理频道、Nat Geo WILD、Nat Geo MUNDO、Nat Geo PEOPLE）与国家地理的《国家地理》杂志等媒体和消费者导向资产；国家地理演播室；相关的数字和社交媒体平台；图书；地图；儿童媒体；以及辅助活动，包括旅行、全球体验和活动、档案销售、许可和电子商务业务等。进一步了解我们的世界已成为国家地理131年来的核心目标，现在我们致力于更深入地探索、超越界限、为消费者做更多的事情……并在172个国家通过43种语言向全球数百万人传播，我们每个月都在做这些事情。NGP将27%的收益用于非营利性的国家地理学会，以资助科学、探索、保护和教育领域的工作。垂询详情，敬请访问natgeotv.com或nationalgeographic.com，或者在Facebook、Twitter、Instagram、YouTube、LinkedIn和Pinterest上关注我们。

关于Global Citizen

自首届全球公民音乐节(Global Citizen Festival)于2012年在纽约举办以来，Global Citizen已发展成为面向全球年轻人的规模最大、最具影响力的平台之一，呼吁全球领导人履行其在2030年之前实现联合国可持续发展目标和消除极端贫困方面的责任。Global Citizen已促使领导人做出价值超过379亿美元的承诺和政策公告，进而将改善逾22.5亿人的生活。组织已将其基于行动的模式带到南非、澳大利亚、印度、英国、德国、比利时和加拿大，并为活动家建立平台，以了解自身最关心的问题，采取行动并因此而获得嘉奖。

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