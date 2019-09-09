TA Associates宣佈對MISA進行少數股權投資

波士頓和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的成長型私募股權公司TA Associates今天宣佈，已完成對越南的主要軟體提供商MISA Joint Stock Company (“MISA”)的少數股權投資。交易的財務條款未揭露。

MISA成立於1994年，為越南各地的企業、政府和個人提供會計、財務、企業資源規劃(“ERP”)和企業管理軟體。公司為全國7萬多家政府部門客戶和10萬家中小企業(“SME”)客戶提供服務。MISA在其位於河內、峴港、邦美蜀、胡志明市和芹苴的辦事處擁有逾1500名員工。

TA Associates董事總經理兼TA Associates Asia Pacific Ltd亞洲業務共同負責人Edward Sippel將加入MISA董事會，他表示：「MISA是越南公共和私人部門軟體業的領導者之一，擁有優質商業模式和創造有意義成長的輝煌歷史。憑藉其創新的產品、才華出眾的管理團隊和對客戶服務的承諾，我們相信MISA能夠善加利用有機和無機成長機會。我們對這一夥伴關係感到興奮，並期待與MISA團隊合作。」

MISA創辦人兼董事長Long Lu Thanh表示：「自從超過25年前成立MISA以來，我們一直致力於設計和提供有效且對用戶友善的軟體解決方案，以迎合我們專屬客戶群的需求。在我們積極擴充商業模式和透過各種新服務來擴大成長的同時，我們需要真正的合作夥伴，能完全贊同並支持我們的前進策略，深刻瞭解軟體業並提供極具影響力的附加價值。我們與TA Associates確定了合作夥伴關係，期待利用他們在軟體業和科技領域深厚的全球經驗，幫助將本公司推升至更高境界。」

MISA執行長Dinh Thi Thuy表示：「迄今為止，我們的團隊一直努力工作，以幫助越南各地的個人和組織改變生產力和效率水準。作為一家具備真正全球影響力的優質投資者，我們相信TA Associates將在幫助我們擴展到新市場，促進本公司的永續發展方面扮演關鍵角色。歡迎TA加入MISA大家庭。」

TA Associates董事總經理Jonathan Meeks表示：「鑑於越南是富有吸引力的新興市場且快速發展，該國的軟體業也正經歷顯著成長，尤其是企業界開始認識和理解雲端軟體帶來的節省資本支出效益。正因為如此，我們相信MISA有能力保持其成長軌跡，繼續在政府機構和知名企業內獲得新的客戶和合約，同時過渡至更先進的雲端SaaS產品。我們衷心感謝MISA團隊提供此一合作機會。」

關於MISA

MISA是為全越南的企業、政府和個人提供會計、財務、ERP和業務管理軟體的業者。公司在越南擁有7萬多家政府部門客戶和10萬家中小企業、零售和餐飲客戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.misa.com.vn/en。

關於TA Associates

TA Associates是全球經驗最豐富的成長型私募股權公司之一，專注於五大目標產業，包括科技、醫療保健、金融服務、消費者和商業服務，投資於有利可圖且具有持續成長機會的成長型公司，現已在全球投資500多家公司。無論是作為大股東或中小投資者，TA均採用長期方法，利用其策略資源幫助管理團隊在優質成長型公司中建立持久價值。自1968年成立以來，TA已經募集325億美元的資金，並且每年投入的資金超過20億美元。公司擁有超過85名投資專業人士，辦事處分別位於波士頓、門洛派克、倫敦、孟買和香港。有關TA Associates的更多資訊，請造訪www.ta.com。

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