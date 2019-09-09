TA Associates宣布对MISA进行少数股权投资

波士顿和香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的成长型私募股权公司TA Associates今天宣布已完成对越南领先的软件提供商MISA Joint Stock Company (“MISA”)的少数股权投资。交易的财务条款未予披露。

MISA成立于1994年，为越南各地的企业、政府和个人提供会计、财务、企业资源规划(“ERP”)和企业管理软件。公司为全国7万多家政府部门客户和10万家中小企业(“SME”)客户提供服务。MISA在其位于河内、岘港、邦美蜀、胡志明市和芹苴的办事处拥有1500余名员工。

TA Associates董事总经理兼TA Associates Asia Pacific Ltd亚洲运营联合负责人Edward Sippel将加入MISA董事会，他表示：“MISA是越南公共和私营部门软件行业的领导者之一，拥有优质商业模式和创造有意义增长的辉煌历史。凭借其创新的产品、才华出众的管理团队和对客户服务的承诺，我们相信MISA能够很好地利用有机和无机增长机会。我们对这一伙伴关系感到兴奋，并期待与MISA团队合作。”

MISA创始人兼董事长Long Lu Thanh表示：“自从超过25年前成立MISA以来，我们一直致力于设计和提供有效且对用户友好的软件解决方案，以满足我们专门的客户群的需求。在我们积极拓展商业模式和通过各种新服务来扩大增长的同时，我们需要一家真正的合作伙伴，能完全赞同并支持我们的前进战略，深刻了解软件行业并提供极具影响力的附加值。我们与TA Associates确定了合作伙伴关系，期待利用他们在软件行业和技术领域深厚的全球经验，帮助将我们公司推至更高层次。”

MISA首席执行官Dinh Thi Thuy表示：“迄今为止，我们团队一直努力工作，以帮助越南各地的个人和组织改变生产力和效率水平。作为一家具备真正全球影响力的优质投资者，我们认为，TA Associates将在帮助我们扩展到新市场，促进我们公司的可持续发展方面发挥关键作用。欢迎TA加入MISA大家庭。”

TA Associates董事总经理Jonathan Meeks表示：“鉴于越南作为富有吸引力的新兴市场快速发展，该国的软件业也正经历显著增长，尤其是各个企业开始认识和理解云软件带来的节省资本支出效益。正因为如此，我们相信MISA有能力保持其增长轨迹，继续在政府机构和知名企业内获得新的客户和合同，同时向更先进的基于云的SaaS产品过渡。我们衷心感谢MISA团队提供这个合作机会。”

关于MISA

MISA是越南面向企业、政府和个人的会计、财务、ERP和业务管理软件提供商。公司在越南拥有7万多家政府部门客户和10万家中小企业、零售和餐饮客户。如需了解更多信息，请访问www.misa.com.vn/en。

关于TA Associates

TA Associates是全球经验最丰富的成长型私募股权公司之一，专注于五个目标行业，包括技术、医疗保健、金融服务、消费者和商业服务，投资于有利可图的、具有持续增长机会的成长型公司，现已在全球投资500多家公司。无论是作为大股东或中小投资者，TA均采用长期方法，利用其战略资源帮助管理团队在高质量成长型公司中建立持久价值。自1968年成立以来，TA已经募集325亿美元的资金，并且每年投入的资金超过20亿美元。公司拥有超过85名投资专业人士，办事处分别位于波士顿、门洛帕克、伦敦、孟买和香港。有关TA Associates的更多信息，请访问www.ta.com。

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